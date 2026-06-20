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NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले NTA का बड़ा कदम, पूरे देश में मॉक ड्रिल की तैयारी

NTA Mock Drill NEET UG 2026 Re-Exam: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने तैयारियों को परखने के लिए नीट री-एग्जाम से पहले देशभर में मॉक ड्रिल कराने का फैसला किया है. इसका उद्देश्य परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, व्यवस्था और संचालन प्रणाली का अंतिम जायजा लेना है जिससे परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराया जा सके.

Written BySimran Singh
Published: Jun 20, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:42 AM IST
NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले NTA का बड़ा कदम, पूरे देश में मॉक ड्रिल की तैयारी

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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