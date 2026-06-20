NTA Mock Drill NEET UG 2026 Re-Exam: 21 जून 2026 को होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) देशभर में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित करने जा रही है. इस अभ्यास का उद्देश्य परीक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप से जांचना है, जिससे परीक्षा के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी, देरी या तकनीकी समस्या न हो. इस मॉक ड्रिल में परीक्षा केंद्रों पर वही माहौल बनाया जाएगा जैसा असली परीक्षा के दिन होता है.
इसमें प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई, सुरक्षा जांच, प्रवेश प्रक्रिया, निगरानी व्यवस्था और आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी का परीक्षण किया जाएगा. इसमें NTA के साथ-साथ राज्य प्रशासन, पुलिस, अर्धसैनिक बल और परीक्षा केंद्रों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे.
एनटीए के अनुसार, ये मॉक ड्रिल देश भर के 551 शहरों में बने 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी. इसके अलावा विदेशों में बने 14 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की भी समीक्षा होगी. हर केंद्र पर ये देखा जाएगा कि परीक्षा से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं.
जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारी निगरानी करेंगे
राज्य पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदारी संभालेंगी
केंद्र सरकार की विशेष सुरक्षा टीमें परीक्षा केंद्रों के अंदर व्यवस्था देखेंगी
इस बहुस्तरीय सुरक्षा का उद्देश्य किसी भी तरह की अनियमितता या नकल की संभावना को पूरी तरह खत्म करना है. परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए करीब ढाई लाख पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही हजारों CCTV कैमरों और जैमर के जरिए हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी. प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और उत्तर पुस्तिकाओं को वापस लाने के लिए 15 हजार से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है.
इस साल NEET UG 2026 के लिए लगभग 22.80 लाख छात्रों ने आवेदन किया है. इनमें से बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने परीक्षा केंद्रों में बदलाव भी कराया है. एनटीए के अनुसार अधिकतर उम्मीदवारों को उनकी पहली पसंद के अनुसार केंद्र आवंटित किए गए हैं. अब तक लाखों छात्र अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर चुके हैं.
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई अन्य राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दिन छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो. इसके लिए अतिरिक्त बसें, ट्रैफिक नियंत्रण और सहायता केंद्र बनाए जाएंगे जिससे छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें.
नीट परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, कूलिंग सिस्टम और मेडिकल सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए खास सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वो बिना किसी कठिनाई के परीक्षा दे सकें.