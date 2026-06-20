इस बहुस्तरीय सुरक्षा का उद्देश्य किसी भी तरह की अनियमितता या नकल की संभावना को पूरी तरह खत्म करना है. परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए करीब ढाई लाख पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही हजारों CCTV कैमरों और जैमर के जरिए हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी. प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और उत्तर पुस्तिकाओं को वापस लाने के लिए 15 हजार से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है.