NEET 2026 Cancelled: पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द हुआ NEET EXAM; जी न्यूज की खबर का असर

NTA NEET UG 2026 Exam Cancelled: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है, जिसके बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है. अब सभी की नजर दोबारा होने वाली परीक्षा और नई तारीखों पर टिकी है.

केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लिया गया फैसला

NEET UG परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद 3 मई को आयोजित NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है जिससे देशभर के लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और असमंजस की स्थिति बन गई है. केंद्रीय एजेंसियों द्वारा साझा किए गए इनपुट और जांच रिपोर्टों के आधार पर ये कदम उठाया गया है. एजेंसी ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द करना जरूरी हो गया था.

CBI को सौंपी गई जांच

भारत सरकार की ओर से इस मामले की व्यापक जांच के लिए नीट पेपर लीक का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया है. अब CBI पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और अन्य आरोपों की गहराई से जांच करेगी. NTA ने कहा है कि वो जांच एजेंसी को सभी जरूरी रिकॉर्ड, दस्तावेज और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा.

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क्या छात्रों को फिर से करना होगा आवेदन?

नहीं, NTA की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि मई 2026 परीक्षा चक्र के दौरान किए गए सभी रजिस्ट्रेशन उम्मीदवार को फिर से आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना होगा वो परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे.

दोबारा कब होगी NEET परीक्षा?

फिलहाल, NTA ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को फिर से आयोजित करने की तारीख का ऐलान नहीं किया है. आधिकारिक तौर पर री-एग्जाम की नई तारीख घोषित नहीं की गई है. हालांकि, नीट पेपर लीक जांच प्रक्रिया पूरी हो जाने और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के बाद ही नीट परीक्षा की नई तिथि का ऐलान किया जाएगा.

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