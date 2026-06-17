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NEET Paper Leak का दावा या करोड़ों का खेल? 10 लाख रुपये तक मांग रहे Scammers, IIT मद्रास के डायरेक्टर ने बताया सच

NEET Paper Leak Scam: IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी ने छात्रों और उनके अभिभावकों को Telegram चैनलों के जरिए NEET UG री-एग्जाम का लीक पेपर उपलब्ध कराने का दावा करने वाले साइबर ठगों से सावधान रहने की सलाह दी है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 17, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 02:06 PM IST
NEET Paper Leak का दावा या करोड़ों का खेल? 10 लाख रुपये तक मांग रहे Scammers, IIT मद्रास के डायरेक्टर ने बताया सच
Image Credit: NTA NEET Paper Leak Scam

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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