NEET Paper Leak Scam: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर पिछले कुछ दिनों से ये दावा किया जा रहा है कि आगामी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो चुका है और टेलीग्राम (Telegram) के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है. हालांकि, NTA लगातार इन दावों को खारिज कर रहा है. इस बीच, केंद्र सरकार ने एहतियात के तौर पर 22 जून 2026 तक पूरे भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है. अब IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी ने भी इस मामले में सामने आकर टेलीग्राम के जरिए किए जा रहे कथित स्कैम और फर्जी दावों की हकीकत समझाई है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर NTA के आधिकारिक अकाउंट से साझा किए गए एक वीडियो में प्रो. वी. कामकोटी ने बताया है कि किस तरह फर्जी चैट, एडिटेड मैसेज और पेपर लीक के नाम पर छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. वीडियो के जरिए उन्होंने ऐसे दावों के पीछे की तकनीकी सच्चाई भी समझाई है.
X पर NTA के आधिकारिक अकाउंट से IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी की एक वीडियो शेयर की गई. साथ ही पोस्ट में कुछ जानकारी दी गई जो बता रही है कि टेलीग्राम चैनलों के जरिए स्कैमर्स छात्र और उनके अभिभावकों के साथ स्कैम कर रहे हैं. एनटीए ने पोस्ट कर लिखा कि 'NEET के सभी अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता से अनुरोध है कि कृपया ये संदेश जरूर पढ़ें. कुछ मिनट का समय आपको इस सप्ताह बड़ी आर्थिक हानि और तनाव से बचा सकता है.'
पोस्ट में बताया गया कि कैसे Telegram पर ठग दो तरह से छात्रों को निशाना बना रहे हैं जिसमें पहला री-एग्जाम के पेपर बेचने और उपलब्ध करने का दावा रहा है जिसमें छात्रों से 14000, 25000 या 10 लाख रुपये तक की मांग की जा रही है. जबकि, दूसरा फर्जी चैट, एडिटेड मैसेज और पेपर लीक से संबंधित है.
To every NEET candidate and parent - please watch this. A few minutes that could save you serious money and stress this week.
Scammers on Telegram were running two rackets targeting you:
Channels demanding ₹14,000 to ₹25,000 - some even ₹10 lakh - claiming they'll send you… pic.twitter.com/aqpickJLAv
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 16, 2026
पोस्ट में एनटीए ने छात्रों से कहा कि 21 जून के बाद भी इसी तरह के फर्जी दावे और वीडियो सामने आ सकते हैं. साथ ही सलाह देते हुए कहा कि छात्र किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें, ऐसे संदेश आगे न बढ़ाएं और किसी को पैसे न भेजें. किसी के साथ अगर साइबर धोखाधड़ी हो जाती है या उससे संबंधित शिकायत करनी है तो उसके लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं.