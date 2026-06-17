NEET Paper Leak Scam: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर पिछले कुछ दिनों से ये दावा किया जा रहा है कि आगामी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो चुका है और टेलीग्राम (Telegram) के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है. हालांकि, NTA लगातार इन दावों को खारिज कर रहा है. इस बीच, केंद्र सरकार ने एहतियात के तौर पर 22 जून 2026 तक पूरे भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है. अब IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी ने भी इस मामले में सामने आकर टेलीग्राम के जरिए किए जा रहे कथित स्कैम और फर्जी दावों की हकीकत समझाई है.