NEET Re-Exam 2026 Time Table in Saudi Arabia: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से रद्द की गई 3 मई की परीक्षा को दोबारा सऊदी अरब में भी आयोजित किया जाएगा. भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. जबकि, सऊदी अरब के रियाद में नीट यूजी री-एग्जाम कराया जाएगा. पेन-पेपर मोड में होने वाली इस परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं को अपनाया जा रहा है. विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास द्वारा आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद (IISR) में 21 जून 2026 नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा.
सऊदी अरब में एग्जाम सेंटर की जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी करने के साथ ही भारतीय दूतावास ने शेड्यूल भी जारी किया है. साथ ही सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वो परीक्षा केंद्र समय पर पहुंचे और NTA के सभी दिशानिर्देशों का जरूर पालन करें.
सऊदी अरब में 21 जून को होने वाली NEET परीक्षा का समय सुबह 11:30 बजे से 2:45 बजे तक है. एग्जाम सेंटर में 11 बजे से पहले एंट्री हो सकेगी और उसके बाद मेन गेट को बंद कर दिया जाएगा. हालांकि, परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 8.30 बजे से शुरू है. स्टूडेंट्स को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है. सुबह 10.30 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं जिससे डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी चेकिंग के कारण किसी तरह की समस्या न हो. देरी से पहुंचने पर स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी.
NEET (UG) Re-Exam: RIYADH Centre
The National Eligibility cum Entrance Test (NEET) (UG) 2026 Re-Exam being conducted by the National Testing Agency (NTA) @NTA_Exams will also take place in Riyadh as per details given below:
Date: 21 June 2026 (Sunday)
Time: 11:30 am to 02:45… pic.twitter.com/itfdorEkBZ
— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) June 18, 2026
NTA द्वारा दिया गया री-एग्जाम का एडमिट कार्ड
2 पासपोर्ट साइज फोटो
कलर फोटो (4x6 इंच)
भारत सरकार द्वारा दिया गया वैलिड फोटो पहचान पत्र
साधारण पेंट-शर्ट पहनकर जा सकते हैं.
ज्यादा पॉकेट वाली जीन्स या पेंट न पहनें.
लंबी बाजू की शर्ट या टी-शर्ट न पहनें.
महिलाएं लंबी बाजू की टी-शर्ट या कुर्ता पहन सकती हैं.
जूते पहनकर न जाएं, साधारण चप्पल या कम हील्स की सैंडल पहनें.
स्मार्ट वॉच न पहनें, साधारण घड़ी पहन सकते हैं.
किसी तरह की कोई ज्वेलरी न पहनें.