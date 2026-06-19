NEET Re-Exam 2026 Time Table in Saudi Arabia: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से रद्द की गई 3 मई की परीक्षा को दोबारा सऊदी अरब में भी आयोजित किया जाएगा. भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. जबकि, सऊदी अरब के रियाद में नीट यूजी री-एग्जाम कराया जाएगा. पेन-पेपर मोड में होने वाली इस परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं को अपनाया जा रहा है. विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास द्वारा आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद (IISR) में 21 जून 2026 नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा.