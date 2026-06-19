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विदेश में भी होगा NEET री-एग्जाम, सऊदी अरब में कहां और कितने बजे होगी परीक्षा, जानें पूरा शेड्यूल

NEET Re-Exam 2026 Time Table in Saudi Arabia: सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी नीट परीक्षा फिर से आयोजित की जा रही है. 21 जून, रविवार को सऊदी अरब में नीट री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. हालांकि, भारत और सऊदी अरब में नीट यूजी री-एग्जाम का समय अलग-अलग रहेगा. आइए जानते हैं सऊदी अरब में कहां और कितने बजे परीक्षा होगी?

Written BySimran Singh
Published: Jun 19, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:52 PM IST
विदेश में भी होगा NEET री-एग्जाम, सऊदी अरब में कहां और कितने बजे होगी परीक्षा, जानें पूरा शेड्यूल
Image Credit: NEET Re-Exam 2026 Time Table in Saudi Arabia

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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