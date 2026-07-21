/NEET Topper Success Story: 11वीं से फेसबुक से दूरी, इंस्टाग्राम से भी नहीं कोई नाता; नीट टॉपर ने बताया कैसे मिली यूजी परीक्षा में सफलता

NEET Topper Vaishnavi Das Success Story: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस साल 11.21 लाख स्टूडेंट्स पास हुए हैं जिनमें 715 अंक के साथ दो छात्रों ने टॉप रैंक हासिल की है. जबकि, 690+ लाने वाले 138 छात्र रहे हैं. टॉप 20 में शामिल वैष्णवी दास की सफलता की कहानी कई उम्मीदवारों के लिए एक प्रेरणा हो सकती है. उन्होंने नीट यूजी परीक्षा 2026 में ऑल इंडिया रैंक 20वीं हासिल की है. टॉप 20 लिस्ट की टॉपर वैष्णवी दास ने बताया की सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है.
कैसे उन्होंने कक्षा 11वीं से ही तैयारी शुरू की जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें नीट यूजी परीक्षा में टॉप 20वीं रैंक हासिल हुई. उन्होंने अपनी सफलता की कहानी में बताया है कि कैसे 720 नंबरों में से 700 अंक हासिल किए हैं. आइए वैष्णवी दास की सफलता की कहानी जानते हैं.
हैदराबाद की रहने वाली वैष्णवी दास ने बताया कि उन्होंने कक्षा 11वीं से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बना ली थी. उन्होंने बताया कि इन सोशल मीडिया के ऐप्स से पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पा रहा था और बार-बार ध्यान हट रहा था जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया और तभी से वो सोशल मीडिया से दूर रहीं. ऐसे में उनका पूरा ध्यान 12वीं की बोर्ड परीक्षा और फिर नीट की तैयारी को लेकर रहा.
वैष्णवी दास बताती हैं कि स्टडी प्लानिंग के दौरान अक्सर हम घंटों तक पढ़ाई करने की प्लानिंग करते हैं जोकि सही नहीं है. लगातार कई घंटों तक पढ़ाई करने से सफलता हासिल हो ये जरूरी नहीं है. रोजाना छोटे-छोटे लक्ष्यों को तय करना चाहिए जिससे तैयारी अच्छी तरीके से हो सकती है. सफलता हासिल करने में एक टॉपिक को कवर करना और उससे सही से समझना बहुत जरूरी है.
वैष्णवी जब कक्षा 8वीं में थी तभी से वो डॉक्टर बनने का सपना देख रही हैं. इसलिए शुरुआत से उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारी रखी. इसके तहत उन्होंने चैतन्य के MPL प्रोग्राम में भी एडमिशन लिया. कक्षा 12वीं तक उन्होंने लगातार नीट की तैयारी जारी रखी.
वैष्णवी ने बताया कि नीट तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा खास भूमिका मॉक टेस्ट की रही. शुरुआत में सीमित टेस्ट में हिस्सा लिया लेकिन बाद में उन्होंने रोजाना पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट देना शुरू किया. जैसे-जैसे परीक्षा के दिन नजदीक आए उन्होंने 2-2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें टॉप 20 में जगह मिली.
वैष्णवी ने बताया कि जिस दिन रिजल्ट आया था वो घर से बाहर अपने माता-पिता के साथ रथ यात्रा पर गई थी. दर्शन करने के बाद वो कार से घर जा रहे थे कि मंदिर जैसे पार किया वैसे ही पता चला कि एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया. तुरंत जब रिजल्ट देखा तो वो जोर से चिल्लाई और अपने माता-पिता को रिजल्ट बताया. इसके बाद गाड़ी को साइड रोका और वो बहुत रोई भी थी. अपनी मेहनत का फल देख उन्हें काफी खुशी हुई. वैष्णवी की सफलता की कहानी लाखों छात्रों के लिए एक प्रेरणा की तरह है.