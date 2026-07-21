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NEET Topper Success Story: 11वीं से फेसबुक से दूरी, इंस्टाग्राम से भी नहीं कोई नाता; नीट टॉपर ने बताया कैसे मिली यूजी परीक्षा में सफलता

NEET Topper Vaishnavi Das Success Story: कहते हैं सफलता हासिल करने के लिए कुछ दिनों की कोशिश नहीं, कई बार सालों की मेहनत काम आती है और आखिर में लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं. एक ऐसी ही सफलता की कहानी वैष्णवी दास की है जिन्होंने कक्षा 11वीं से ही नीट तैयारी शुरू कर दी थी.

Written BySimran Singh
Published: Jul 21, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:48 AM IST
NEET Topper Success Story: 11वीं से फेसबुक से दूरी, इंस्टाग्राम से भी नहीं कोई नाता; नीट टॉपर ने बताया कैसे मिली यूजी परीक्षा में सफलता
Image Credit: NEET Success Story of Vaishnavi Das Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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