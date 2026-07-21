/NEET Topper Success Story: 11वीं से फेसबुक से दूरी, इंस्टाग्राम से भी नहीं कोई नाता; नीट टॉपर ने बताया कैसे मिली यूजी परीक्षा में सफलता

वैष्णवी ने बताया कि जिस दिन रिजल्ट आया था वो घर से बाहर अपने माता-पिता के साथ रथ यात्रा पर गई थी. दर्शन करने के बाद वो कार से घर जा रहे थे कि मंदिर जैसे पार किया वैसे ही पता चला कि एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया. तुरंत जब रिजल्ट देखा तो वो जोर से चिल्लाई और अपने माता-पिता को रिजल्ट बताया. इसके बाद गाड़ी को साइड रोका और वो बहुत रोई भी थी. अपनी मेहनत का फल देख उन्हें काफी खुशी हुई. वैष्णवी की सफलता की कहानी लाखों छात्रों के लिए एक प्रेरणा की तरह है.