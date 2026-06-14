देशभर में मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली री-NEET UG परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों को पुनर्परीक्षा में शामिल होना है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है, इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे इसे ध्यान से पढ़ें. री-NEET परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित होगी. बिना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. ऐसे में अभ्यर्थी समय रहते अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें और परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान दें.