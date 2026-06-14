देशभर में मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली री-NEET UG परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों को पुनर्परीक्षा में शामिल होना है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और जरूरी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है, इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे इसे ध्यान से पढ़ें. री-NEET परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित होगी. बिना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. ऐसे में अभ्यर्थी समय रहते अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें और परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान दें.
NTA के अनुसार NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5:15 बजे समाप्त होगी. परीक्षा की कुल अवधि 3 घंटे 15 मिनट होगी. सभी उम्मीदवारों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है. एजेंसी का कहना है कि परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां एडमिट कार्ड में उपलब्ध कराई गई हैं, इसलिए छात्रों को निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए.
री-नीट एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, आवेदन संख्या, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा की तिथि और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं. छात्रों को डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक मिलान करना चाहिए. यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत NTA हेल्पडेस्क से संपर्क करना चाहिए ताकि परीक्षा से पहले समस्या का समाधान किया जा सके.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर दिखाई देने वाले "NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card" लिंक पर क्लिक करें. फिर अपना आवेदन संख्या, जन्मतिथि या पासवर्ड और सुरक्षा कैप्चा दर्ज करें. सभी विवरण भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी अनिवार्य होगी.
परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को अपना प्रिंटेड एडमिट कार्ड साथ ले जाना होगा. इसके अलावा वैध फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी साथ रखना जरूरी होगा. उम्मीदवारों को वही पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखने की सलाह दी गई है, जो आवेदन फॉर्म में अपलोड की गई थी. किसी भी आवश्यक दस्तावेज की कमी होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश में परेशानी हो सकती है.
NTA ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना, निर्देशों का पालन करना और सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना बेहद महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञों का मानना है कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्रों को अब अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान देना चाहिए. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो पुनर्परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का सपना पूरा करना चाहते हैं.