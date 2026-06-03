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Hindi Newsशिक्षाNEET UG Exam City Slip 2026: 21 जून को परीक्षा, कभी भी जारी हो सकती है सिटी स्लिप; यहां देखें डाउनलोड लिंक

NEET UG Exam City Slip 2026: 21 जून को परीक्षा, कभी भी जारी हो सकती है सिटी स्लिप; यहां देखें डाउनलोड लिंक

NEET UG 2026 Exam City Intimation Slip: 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप कभी भी जारी हो सकती है. इस स्लिप के जरिए स्टूडेंट्स एग्जाम सिटी और सेंटर की डिटेल्स जान सकेंगे. नीट यूजी सिटी इंटीमेशन स्लिप को कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 12:49 PM IST
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neet ug 2026 exam city slip expected today
neet ug 2026 exam city slip expected today

NTA NEET UG 2026 RE-Exam City Intimation Slip: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून 2026 को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का फिर से आयोजन किया जाएगा. नीट री-एग्जाम को देशभर में निर्धारित एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 22.79 लाख छात्रों ने आवेदन किया है और सभी के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि किसी भी समय एनटीए की ओर से नीट यूजी री-एग्जाम की सिटी इंटीमेशन स्लिप को जारी किया जा सकता है. इसके जारी होने के बाद स्टूडेंट्स जान सकेंगे कि परीक्षा किस शहर में होगी और उस हिसाब से वो पहले ही यात्रा की तैयारी भी कर सकें.

21 जून को किस मोड पर होगी नीट परीक्षा?

NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट यूजी परीक्षा, 21 जून को पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा को एक दिन की एक ही शिफ्ट में संपन्न कर लिया जाएगा. 21 जून, रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक नीट यूजी परीक्षा जारी रहेगी. अगले साल से नीट यूजी परीक्षा को CBT मोड में आयोजित किया जाएगा. ये परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्र में करीब 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी.

नीट यूजी परीक्षा किन-किन भाषाओं में होती है?

  1. हिंदी

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  2. अंग्रेजी

  3. उर्दू

  4. गुजराती

  5. बंगाली

  6. कन्नड़

  7. मलयालम

  8. मराठी

  9. असमिया

  10. उड़िया

  11. पंजाबी

  12. तमिल

  13. तेलुगु

कब तक जारी होगी सिटी इंटीमेशन स्लिप?

एनटीए की ओर से किसी भी समय नीट यूजी परीक्षा की सिटी स्लिप जारी किया जा सकता है. आमतौर पर परीक्षा की तारीख से 18-19 दिन पहले सिटी स्लिप को जारी कर दिया जाता है. ऐसे में उम्मीद है कि 3 जून या 4 जून को नीट यूजी परीक्षा 2026 की सिटी स्लिप जारी की जा सकती है. 

NEET UG 2026 City Intimation Slip: कैसे करें डाउनलोड?

एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर neet.nta.nic.in पर नीट यूजी सिटी स्लिप का एक्टिव लिंक जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद होम पेज पर LATEST NEWS में 'नीट यूजी री-एग्जाम सिटी स्लिप 2026' लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डिटेल्स दर्ज कर लॉगिन करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर सिटी स्लिप शो हो जाएगी जहां से परीक्षा शहर के बारे में जान सकेंगे और उसे डाउनलोड भी कर सकेंगे.

NEET UG 2026 Re-exam: कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

एनटीए की ओर से पहले ही जानकारी दे दी गई है कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए 14 जून 2026 को एडमिट कार्ड जारी होगा. उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड करने का लिंक नटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर neet.nta.nic.in पर जारी होने के बाद मिल सकेगा. अन्य संबंधित अपडेट के लिए भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE New Chairman: CBSE में बड़ा बदलाव? बोर्ड के नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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