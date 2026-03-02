Advertisement
trendingNow13127842
Hindi Newsशिक्षाNEET UG 2026: बस कुछ दिन और! 8 मार्च के बाद बंद हो जाएगा आवेदन का पोर्टल; अधूरा रह जाएगा डॉक्टर बनने का सपना

NEET UG 2026: बस कुछ दिन और! 8 मार्च के बाद बंद हो जाएगा आवेदन का पोर्टल; अधूरा रह जाएगा डॉक्टर बनने का सपना

nta neet ug 2026 registration: NEET UG 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026 है. छात्र 3 मई को होने वाली इस परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान पूरा कर लें.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET UG 2026: बस कुछ दिन और! 8 मार्च के बाद बंद हो जाएगा आवेदन का पोर्टल; अधूरा रह जाएगा डॉक्टर बनने का सपना

nta neet ug 2026 registration: NEET UG 2026 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए जरूरी सूचना सामने आई है. ये पूरी प्रक्रिया National Testing Agency द्वारा कराई जा रही है. एजेंसी ने साफ किया है कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 मार्च 2026 तय की गई है. जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं. उन्हें तय समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा. नोटिस के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी. अब समय बहुत कम बचा है. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि अंतिम दिन का इंतजार न करें. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे हैं. कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिया जाएगा. समय पर फॉर्म भरना बेहद जरूरी है.

जरूरी तारीखों की बात करें तो आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 मार्च 2026 रात 9 बजे तक है. शुल्क जमा करने की अंतिम समय सीमा उसी दिन रात 11 बजकर 50 मिनट तक रखी गई है. जिन छात्रों से फॉर्म में कोई गलती हो जाती है. उन्हें सुधार का मौका 10 मार्च से 12 मार्च 2026 तक मिलेगा. 

परीक्षा का आयोजन 3 मई 2026 को किया जाएगा. परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा. परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी. परीक्षा कागज और पेन के माध्यम से कराई जाएगी. यह परीक्षा कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी. ताकि हर क्षेत्र के छात्र आसानी से परीक्षा दे सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे कोर्सेज हैं शामिल?

इस परीक्षा के माध्यम से देश के प्रमुख चिकित्सा कोर्सेज में प्रवेश दिया जाता है. इसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन  जैसे कोर्सेज शामिल हैं. इसके अलावा सशस्त्र बलों के अस्पतालों में बैचलर ऑफ नर्सिंग कोर्सेज में प्रवेश के लिए भी यह परीक्षा जरूरी होती है. ये प्रवेश प्रक्रिया आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के लिए मान्य मानी जाती है.

कितना है फीस?

आवेदन शुल्क अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग तय किया गया है. जनरल कैटेगरी के लिए फीस 1700 रुपये रखा गया है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1600 रुपये फीस देना होगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और दिव्यांग के लिए 1000 रुपये फीस तय किया गया है. भारत से बाहर रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 9500 रुपये रखा गया है. शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा. बिना शुल्क जमा किए आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा.

आवेदन करने की प्रक्रिया भी बहुत सरल रखी गई है. सबसे पहले neet.nta.nic.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा. इसके बाद मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, फिर पूरा आवेदन पत्र ध्यान से भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, इसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा, अंत में फॉर्म जमा करके उसको सेव करना होगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले सूचना पुस्तिका जरूर पढ़ें, ताकि किसी तरह की गलती न हो. समय रहते फॉर्म भरने से तकनीकी दिक्कतों से भी बचा जा सकता है.

ये भी पढ़ें: बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का सपना होगा सच! GDS भर्ती के नतीजों पर बड़ी अपडेट; चमकेगी 28,636 लोगों की किस्मत

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

NTAneet ug 2026

Trending news

'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत