NTA NEET Re-Exam UG 2026 Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 14 जून 2026 को नीट री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इसकी पुष्टि परीक्षा की तिथि की घोषणा करने के दौरान की थी. उन्होंने 3 मई को आयोजित नीट पेपर लीक मामले के बाद जब नीट यूजी परीक्षा को फिर से आयोजित करने का ऐलान किया था और 21 जून 2026 की घोषणा की थी तब ये भी जानकारी साझा की गई कि 14 जून या उससे पहले नीट री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. ऐसे में पूरी-पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस रविवार नीट री-टेस्ट का हॉल टिकट जारी कर दिया जाएगा.
3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे वो अगर ये सोच रहे हैं कि दोबारा हो रही नीट परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड चलेगा तो आप गलत सोच रहे हैं. दरअसल, नीट री-एग्जाम के लिए पुराना एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा. री-नीट परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जिसे स्टूडेंट्स अपने पहले वाले रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर को एंटर करके डाउनलोड कर सकेंगे.
21 जून, रविवार को नीट यूजी री-एग्जाम का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र 1 बजे तक पहुंच जाना चाहिए जिससे कि वो एग्जाम में बैठने के लिए लेट न हो सके. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की कोशिश करें. साथ नए हॉल टिकट को लेकर जरूर जाएं. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
NEET (UG) 2026 — परीक्षा तिथि की घोषणा
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भारत सरकार की स्वीकृति से NEET (UG) 2026 की पुनः-परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है।
परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही विश्वास करें।…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 15, 2026
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट https://neet.nta.nic.in/ पर नीट री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. इसके बाद स्टूडेंट्स यहां से ही अपना हॉल टिकट देख और डाउनलोड कर सकेंगे.
सबसे पहले NTA की ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Re-NEET UG 2026 Admit Card' या 'NEET Re-Exam Admit Card 2026' शो होगा.
इस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट को Candidate Login पर क्लिक करना होगा.
यहां अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें और फिर लॉगिन कर लें.
इसके बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड का PDF शो होगा उसे देखने के अलावा डाउनलोड कर सकते हैं.
भविष्य में जरूरत हो सकती है, इसलिए नीट यूजी एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.