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Re-NEET UG 2026 Admit Card: 14 जून को जारी होगा नीट री-एग्जाम का एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड

NTA NEET Re-Exam UG 2026 Admit Card: 21 जून को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसके लिए एडमिट कार्ड 14 जून या उससे पहले जारी हो सकता है. कैसे और कहां से नीट री-एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 12, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:33 PM IST
Re-NEET UG 2026 Admit Card: 14 जून को जारी होगा नीट री-एग्जाम का एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड
Image Credit: NEET ug re-exam admit card

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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