NTA NEET Re-Exam UG 2026 Admit Card: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 14 जून 2026 को नीट री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इसकी पुष्टि परीक्षा की तिथि की घोषणा करने के दौरान की थी. उन्होंने 3 मई को आयोजित नीट पेपर लीक मामले के बाद जब नीट यूजी परीक्षा को फिर से आयोजित करने का ऐलान किया था और 21 जून 2026 की घोषणा की थी तब ये भी जानकारी साझा की गई कि 14 जून या उससे पहले नीट री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. ऐसे में पूरी-पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस रविवार नीट री-टेस्ट का हॉल टिकट जारी कर दिया जाएगा.