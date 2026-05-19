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NEET UG Re-Exam 2026: NTA का बड़ा अपडेट, खोली करेक्शन विंडो; छात्र इस तारीख तक बदल सकेंगे परीक्षा शहर

NEET UG Re-Exam City Intimation Slip 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंजी (NTA) ने स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. नीट यूजी रि-एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स अपनी पसंद का शहर चुन सकते हैं जिसके लिए करेक्शन विंडो ओपन की गई है. आइए जानते हैं कब से कब तक शहर में बदलाव कर सकते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 19, 2026, 03:41 PM IST
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NEET UG Re-Exam City Intimation Slip 2026
NEET UG Re-Exam City Intimation Slip 2026

NEET UG Re-Exam City Intimation Slip 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद फिर से परीक्षा आयोजित करने की तिथि जारी की थी जिसे लेकर नया अपडेट ये है कि स्टूडेंट्स अपना पसंदीदा शहर खुद चुन सकते हैं. 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए आप अपना शहर का चयन कर सकते हैं. हालांकि, अगर पहले वाले एग्जाम सेंटर शहर में ही परीक्षा देना चाहते हैं तो ऐसे में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है. जबकि, सिटी बदलने के लिए करेक्शन विंडो खुली होने तक आवेदन किया जा सकता है.

कब से कब तक ओपन रहेगी करेक्शन विंडो?

एनटीए की ओर से नीट यूजी दोबार परीक्षा के लिए करेक्शन विंडो को खुल दिया गया है. 15 मई से विंडो खुल चुकी है और स्टूडेंट्स के पास 21 मई 2026 तक मौका है कि वो अपने पसंद का शहर चुन सकते हैं. 21 मई को रात 11.59 बजे तक उम्मीदवार नीट यूजी री-एग्जाम के लिए अपना वर्तमान पता और पसंदीदा परीक्षा शहर समेत अन्य डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं. 

बिना फीस के यहां से अपडेट करें शहर

इस प्रक्रिया के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://neet.nta.nic.in पर जाना होगा. लॉगिन के बाद करेक्शन विंडो के जरिए पसंद का शहर या सिटी में बदलाव कर सकेंगे.

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ये भी पढ़ें- 2016 से शुरू हुई NEET परीक्षा, पहले बिना कॉमन एंट्रेंस के कैसे बनते थे डॉक्टर?

कब और कितने बजे होगी नीट यूजी परीक्षा?

एनटीए की ओर से नीट यूजी री-एग्जाम का आयोजन 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक किया जाएगा. ऑफलाइन मोड में इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा जिसमें 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में शामिल छात्र हिस्सा ले सकेंगे. देश भर के लाखों छात्र नीट यूजी परीक्षा में शामिल होंगे. जानकारी के लिए बता दें कि नीट पेपर लीक होने के बाद फिर से नीट परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की जा रही है. 

अगले साल से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन पेन-पेपर मोड में नहीं होगा. कंप्यूटर बेस्ड (CBT) ऑनलाइन एग्जाम आयोजित किया जाएगा. सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला पेपर लीक के मामलों पर रोक लगाने के लिए लिया गया है. 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए 14 जून 2026 को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- CBT मोड में होगी NEET परीक्षा, पेन-पेपर से कितना सिक्योर रहेगा एग्जाम, क्या नहीं हो पाएगा पेपर लीक?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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