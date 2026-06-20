NEET Re-Exam 2026 Student Allotted Exam Centre in Abu Dabi: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) खुद विवादों में आना चाहता है या उसके द्वारा की गई गलतियां खुद-ब-खुद उसे विवादों में घेरे चली जा रही है. 3 मई को नीट पेपर लीक मामले के बाद से छात्रों के बीच अपना भरोसा बनाए रखने के लिए एनटीए की पूरी कोशिश जारी है. जबकि, सरकार भी पूरा साथ दे रही है कि इस बार आयोजित की जा रही नीट यूजी री-एग्जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो. हालांकि, कुछ न कुछ ऐसा हो ही रहा है कि एनटीए पर सवाल खड़े हो जाते हैं. इस बार एनटीए के सिस्टम पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं और एक बार फिर ये विवादों में घिर गया है.
ताजा मामला महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले अब्दुल्लाह नाम के छात्र से जुड़ा है. 21 जून को होने वाली NEET UG री-परीक्षा के लिए उसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबूधाबी में स्थित परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया है. हालांकि, NTA विदेशों में भी परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराती है, लेकिन ये सुविधा मुख्य रूप से एनआरआई (NRI) और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए होती है. ऐसे में भारत में रहकर परीक्षा देने वाले छात्र को विदेश में केंद्र मिलने के बाद एजेंसी की व्यवस्था और सेंटर आवंटन प्रक्रिया पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं.
NTA द्वारा की गई बड़ी लापरवाही के कारण अब्दुल्लाह नामक छात्र के लिए समस्या खड़ी हो गई है. छात्र का कहना है कि उसे 21 जून को होने वाली NEET री-एग्जाम के लिए अबूधाबी (यूएई) में परीक्षा केंद्र अलॉट किया गया है और उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है. ऐसे में विदेश जाकर परीक्षा देना संभव नहीं है. नीट छात्र अब्दुल्लाह ने पसंदीदा विकल्पों में नागपुर-वर्धा को शामिल किया था लेकिन इसके बावजूद एनटीए की ओर से ये गड़बड़ी की गई.
#WATCH | Nagpur, Mahrashtra: Family of a NEET aspirant, Abdullah Mohammad Talib, claims that he was allocated a school in Abu Dhabi as his exam center for NEET-UG re-exam scheduled to be held on 21st June.
His father, Mohammad Talib, says, "...After the admit card was downloaded… pic.twitter.com/EmFqhIFVRK
— ANI (@ANI) June 20, 2026
नीट यूजी री-एग्जाम होने में एक दिन बाकी है और ऐसे में छात्र के साथ-साथ अभिभावकों के बीच भी चिंता का माहौल बना हुआ है. छात्र का कहना है कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा के लिए नागपुर में ही एग्जाम सेंटर मिला था और इस बार पसंदीदा विकल्पों में भी यहां के सेंटर को शामिल किया था. छात्र ने आवेदन में नागपुर,वर्धा और भंडारा एग्जाम सेंटर के लिए प्रिफरेंस डाला था.
अब्दुल्लाह के पास न तो पासपोर्ट है और न ही वीजा, ऐसे में उसके लिए विदेश जाकर परीक्षा देना संभव नहीं है. छात्र ने इस संबंध में NTA की हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि ये एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ है, जिसे शनिवार तक ठीक कर दिया जाएगा और प्रभावित छात्रों को नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे.
फिलहाल, जब तक NTA की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट या संशोधित एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता, तब तक छात्र और उसका परिवार चिंता में हैं. ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि एजेंसी इस समस्या का समाधान कितनी जल्दी करती है.
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दिए गए नीट री-एग्जाम के एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र अलॉटमेंट या कोई अन्य गड़बड़ी होने पर एनटीए के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं.