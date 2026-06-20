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NTA के सिस्टम पर फिर सवाल! NEET छात्र ने मांगा था नागपुर-वर्धा, मिला अबूधाबी का एग्जाम सेंटर

NEET Re-Exam 2026: एनटीए एक बार फिर गड़बड़ी के कारण विवादों में घिर गया है. भारत में नीट परीक्षा के लिए सेंटर की मांग करने वाले उम्मीदवारों को एजेंसी ने अबूधाबी में नीट यूजी री-एग्जाम सेंटर अलॉट कर दिया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 20, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:19 AM IST
NTA के सिस्टम पर फिर सवाल! NEET छात्र ने मांगा था नागपुर-वर्धा, मिला अबूधाबी का एग्जाम सेंटर
Image Credit: NEET Re-Exam 2026 Student Allotted Exam Centre in Abu Dabi

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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