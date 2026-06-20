NEET Re-Exam 2026 Student Allotted Exam Centre in Abu Dabi: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) खुद विवादों में आना चाहता है या उसके द्वारा की गई गलतियां खुद-ब-खुद उसे विवादों में घेरे चली जा रही है. 3 मई को नीट पेपर लीक मामले के बाद से छात्रों के बीच अपना भरोसा बनाए रखने के लिए एनटीए की पूरी कोशिश जारी है. जबकि, सरकार भी पूरा साथ दे रही है कि इस बार आयोजित की जा रही नीट यूजी री-एग्जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो. हालांकि, कुछ न कुछ ऐसा हो ही रहा है कि एनटीए पर सवाल खड़े हो जाते हैं. इस बार एनटीए के सिस्टम पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं और एक बार फिर ये विवादों में घिर गया है.