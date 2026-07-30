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NEET-UG 2026: 24 घंटे में 3 बार NEET छात्र के बदले नंबर, 650 से घटकर 135 हुए अंक

NEET OMR Sheet and Score Glitch: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम देने वाले एक छात्र की ओर से आरोप लगाया गया है कि रिजल्ट के बाद 24 घंटे के अंदर तीन पर स्कोर में बदलाव किया गया. साथ ही उसके अंक 650 से घटाकर 135 नंबर कर दिए गए हैं. एनटी की मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं के कारण उम्मीदवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 30, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:00 PM IST
NEET-UG 2026: 24 घंटे में 3 बार NEET छात्र के बदले नंबर, 650 से घटकर 135 हुए अंक
Image Credit: NEET OMR Sheet

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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