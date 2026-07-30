NEET-UG 2026: 24 घंटे में 3 बार NEET छात्र के बदले नंबर, 650 से घटकर 135 हुए अंक

छात्र के अनुसार 16 जुलाई 2026 को नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ था और उन्होंने जब एनटीए की ऑफिशियल पोर्टल पर रिजल्ट चेक किया था तो लॉगिन के बाद उसे अपना स्कोर 650 दिखा, लेकिन जब लॉग आउट के बाद फिर से लॉगिन करके परिणाम चेक किया तो अंक 500 दिखाई दी. अगले दिन जब फिर से रिजल्ट देखा तो वो स्कोर जो पहली बार में 650 थे सिर्फ 135 अंक नजर आए. इसकी शिकायत छात्र ने पहले एनटीए को की थी अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है और इसकी सुनवाई 31 जुलाई, शुक्रवार को हो सकती है.