NEET-UG 2026: 24 घंटे में 3 बार NEET छात्र के बदले नंबर, 650 से घटकर 135 हुए अंक

NEET OMR Sheet and Score Glitch: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम देने वाले एक छात्र की ओर से आरोप लगाया गया है कि रिजल्ट के बाद 24 घंटे के अंदर तीन पर स्कोर में बदलाव किया गया. साथ ही उसके अंक 650 से घटाकर 135 नंबर कर दिए गए हैं. एनटी की मूल्यांकन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं के कारण उम्मीदवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.
NEET OMR Sheet and Score Glitch: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पहले ही NEET पेपर लीक के कारण विवादों में घिरा हुआ है, लेकिन नीट रिजल्ट जारी होने के बाद भी एजेंसी की समस्याएं कम नहीं हुई. अपनी ओएमआर शीट समेत रिजल्ट की गड़बड़ियों के कारण एनटीए की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. ताजा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सामने आया है. एक छात्र ने एनटीए के मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर अनियमितताएं होने के कारण आरोप लगाए हैं. छात्र की ओर से स्कोर की गड़बड़ियों को लेकर आरोप लगाया गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार छात्र के नीट स्कोर 24 घंटे में 3 बार बदले गए हैं. छात्र की ओर से दावा किया गया है कि एनटीए की ओर से दिखाई गई आंसर शीट वो नहीं है जो छात्र ने एग्जाम के दिन भरी थी. छात्र की ओर से स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है. आइए विस्तार से नीट ओएमआर शीट (NEET OMR Sheet) और स्कोर से जुड़ी गड़बड़ी से जुड़े पूरे मामले के बारे में जानते हैं.
नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार का दावा है कि NTA की आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर 24 घंटे में 3 बार अंक बदले गए हैं. पहली बार जब नीट री-एग्जाम का रिजल्ट देखा तब स्कोर 650 थे लेकिन बाद में वो अंक घटकर 135 रह गए. छात्र का दावा ये भी है कि उसे जो आंसर शीट पोर्टल पर देखने को मिली है वो उसकी परीक्षा के दिन दी गई आंसर शीट से अलग है. वकील विनीत जिंदल के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट में छात्र ने याचिका दायर की है.
छात्र द्वारा दायर की गई याचिका में NTA को निर्देश देने के साथ छात्र की मूल भौतिक OMR आंसर शीट और एग्जाम से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच करने की मांग की गई है. इस याचिका को पेश करते हुए छात्र का मकसद है कि मूल्यांकन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो सके. इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में 31 अगस्त 2026 को सुनवाई हो सकती है.
याचिका के अनुसार छात्र विरोध के बावजूद एनटीए अधिकारियों ने उन्हें कहा कि उनके रिकॉर्ड में सिर्फ ये ही OMR शीट और दस्तावेज उपलब्ध थे जिसे कोर्ट के सामने भी पेश किया जाएगा. इसके बाद उन्हें जो ओएमआर शीट मेल की गई वो अभी भी चुनौती के साथ दिख रही है. सिर्फ ओएमआर या उसके अंकों तक की गड़बड़ी नहीं बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ओएमआर शीट में परीक्षा की तारीख 21 जून 2026 के जगह 21 जुलाई 2026 दिखाई गई है, जबकि NEET UG री-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित की गई थी.
छात्र के अनुसार 16 जुलाई 2026 को नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ था और उन्होंने जब एनटीए की ऑफिशियल पोर्टल पर रिजल्ट चेक किया था तो लॉगिन के बाद उसे अपना स्कोर 650 दिखा, लेकिन जब लॉग आउट के बाद फिर से लॉगिन करके परिणाम चेक किया तो अंक 500 दिखाई दी. अगले दिन जब फिर से रिजल्ट देखा तो वो स्कोर जो पहली बार में 650 थे सिर्फ 135 अंक नजर आए. इसकी शिकायत छात्र ने पहले एनटीए को की थी अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है और इसकी सुनवाई 31 जुलाई, शुक्रवार को हो सकती है.