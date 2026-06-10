/NEET Re Exam: PwD छात्रों के लिए बड़ी राहत! NTA ने स्क्राइब पोर्टल खोला, जानिए आवेदन की आखिरी तारीख

NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों (PwBD) के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की है. ऐसे छात्र जिन्हें परीक्षा के दौरान लेखक (Scribe) की आवश्यकता होती है, अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्क्राइब की जानकारी दर्ज कर सकते हैं. NTA का कहना है कि इस सुविधा का उद्देश्य दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा में समान अवसर प्रदान करना है. उम्मीदवारों को अपनी स्क्राइब डिटेल्स आधिकारिक वेबसाइट पर निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करनी होंगी ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो.
NTA द्वारा जारी सूचना के अनुसार स्क्राइब विवरण जमा करने का पोर्टल तीन दिनों के लिए खोला गया है. योग्य PwD/PwBD उम्मीदवार 12 जून 2026 रात 11:50 बजे तक अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट कर दें. यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जो NEET UG 2026 में स्क्राइब की पात्रता रखते हैं.
स्क्राइब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाना होगा. वहां दिखाई देने वाले ‘Register Scribe Details’ लिंक पर क्लिक करना होगा, जो केवल पात्र PwD उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा. इसके बाद स्क्राइब से जुड़ी आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन जमा करना होगा. सफल सबमिशन के बाद उम्मीदवार ‘View Application Form’ विकल्प पर जाकर अपनी अपडेटेड जानकारी देख सकते हैं. NTA ने सभी उम्मीदवारों से जानकारी सावधानीपूर्वक भरने की अपील की है.
NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए NTA ने विशेष तैयारियां की हैं. परीक्षा केंद्रों की जानकारी और एडमिट कार्ड 14 जून 2026 तक जारी किए जाने की संभावना है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और उसमें दर्ज सभी विवरणों की जांच करना जरूरी होगा ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की समस्या न आए.
The Scribe Details Portal for eligible PwD/PwBD candidates appearing in NEET (UG) 2026 is now open.
Candidates who wish to avail the scribe facility can submit the required details through the official portal.#NTA #NTAUpdate #NTAExams #NEETUG2026 #ScribeFacility pic.twitter.com/NF1NQUlBqm
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 9, 2026
NTA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि NEET (UG) 2026 में शामिल होने वाले पात्र PwD/PwBD उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र स्क्राइब सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी. NTA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उम्मीदवार बिना किसी बाधा के परीक्षा में शामिल हो सकें और उन्हें समान अवसर प्राप्त हो.