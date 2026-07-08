/NTA का बड़ा फैसला! पेपर लीक रोकने के लिए बदला NEET का पूरा सिस्टम, 5-6 दिनों तक होगी ऑनलाइन परीक्षा

NEET Exam Pattern Change Explained: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को लेकर बड़े बदलावों की चर्चा हो रही है. हाल के दिनों में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के बाद सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) परीक्षा सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाने के विकल्पों पर काम कर रहे हैं. हालांकि, ये समझना जरूरी है कि अभी तक NTA ने नई व्यवस्था को आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया है. फिलहाल जिन बदलावों की चर्चा हो रही है, वो प्रस्तावित सुधार हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि वो NTA के पूरे संगठन को ऊपर से नीचे तक बदलने जा रहे हैं. उम्मीद है कि ये पुनर्गठन अक्टूबर 2026 से पहले हो जा सकता है. अभी एजेंसी में करीब 150 स्वीकृत पद हैं. आइए समझते हैं कि पहले परीक्षा कैसे होती थी और भविष्य में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
अब तक नीट यूजी परीक्षा पूरे देश में एक ही दिन आयोजित की जाती थी. सभी छात्र एक ही समय पर परीक्षा केंद्रों में बैठकर ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में परीक्षा देते थे. छात्रों को OMR शीट दी जाती थी, जिसमें सही उत्तर वाले गोले को काले या नीले बॉल पेन से भरना होता था. परीक्षा खत्म होने के बाद इन्हीं OMR शीट्स की जांच कर रिजल्ट तैयार किया जाता था. एक ही दिन लाखों छात्र परीक्षा देने पहुंचते थे. इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती थी. हालांकि, अब परीक्षा को अधिक दिनों तक आयोजित किया जाएगा.
पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठे. खासकर पेपर लीक जैसी घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली पर भरोसे को प्रभावित किया. इस वजह से सरकार और विशेषज्ञों ने ऐसी व्यवस्था पर विचार शुरू किया, जिसमें प्रश्नपत्र की सुरक्षा बेहतर हो और परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सके.
प्रस्तावित योजना के अनुसार भविष्य में NEET परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) मोड में कराई जा सकती है. इस व्यवस्था में छात्र कागज पर उत्तर नहीं लिखेंगे. उन्हें परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कंप्यूटर पर प्रश्न दिखाई देंगे और वहीं उत्तर चुनने होंगे. सबसे बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि परीक्षा एक ही दिन कराने के बजाय 5 से 6 दिनों तक अलग-अलग शिफ्टों में एग्जाम आयोजित किया जाएगा.
अधिक संख्या में छात्रों द्वारा अगर परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो सभी छात्रों को एक साथ परीक्षा कराने के बजाय उन्हें अलग-अलग दिनों और शिफ्टों में बांटा जा सकता है. उदाहरण के लिए किसी छात्र की परीक्षा पहले दिन हो सकती है, जबकि दूसरे छात्र की परीक्षा तीसरे या पांचवें दिन आयोजित की जा सकती है. इससे सभी छात्रों पर एक साथ परीक्षा कराने का दबाव कम होगा और परीक्षा प्रबंधन भी आसान हो सकता है.
अगर परीक्षा कई शिफ्टों में होती है तो अलग-अलग शिफ्टों के लिए अलग प्रश्नपत्र तैयार किए जा सकते हैं. हालांकि, सभी प्रश्नों का कठिनाई स्तर लगभग समान रखने की कोशिश की जाएगी.
अगर परीक्षा कई शिफ्टों में होगी तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर किसी शिफ्ट का पेपर थोड़ा कठिन और किसी का थोड़ा आसान हो जाए, तो अंकों को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के जरिए संतुलित किया जाता है जिससे किसी छात्र को सिर्फ प्रश्नपत्र के स्तर की वजह से नुकसान या फायदा न मिले.
विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रश्नपत्र की सुरक्षा पहले से अधिक हो सकती है. अलग-अलग शिफ्ट और डिजिटल सिस्टम के कारण पेपर लीक जैसी घटनाओं का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, कोई भी व्यवस्था पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं होती. इसलिए मजबूत तकनीकी सुरक्षा और कड़ी निगरानी भी उतनी ही जरूरी होगी.
अगर साल 2027 से आयोजित होने वाली नीट परीक्षा, ऑनलाइन मोड में होगी तो स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पर प्रश्न हल करने की आदत डालनी होगी. मॉक टेस्ट देना, समय प्रबंधन सीखना और कंप्यूटर आधारित इंटरफेस को समझना तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है. वहीं, अगर आधिकारिक तौर पर कोई बदलाव घोषित नहीं होता है, तो छात्रों को मौजूदा परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही अपनी तैयारी जारी रखनी होगी.