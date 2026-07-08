/NTA का बड़ा फैसला! पेपर लीक रोकने के लिए बदला NEET का पूरा सिस्टम, 5-6 दिनों तक होगी ऑनलाइन परीक्षा

अब तक नीट यूजी परीक्षा पूरे देश में एक ही दिन आयोजित की जाती थी. सभी छात्र एक ही समय पर परीक्षा केंद्रों में बैठकर ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में परीक्षा देते थे. छात्रों को OMR शीट दी जाती थी, जिसमें सही उत्तर वाले गोले को काले या नीले बॉल पेन से भरना होता था. परीक्षा खत्म होने के बाद इन्हीं OMR शीट्स की जांच कर रिजल्ट तैयार किया जाता था. एक ही दिन लाखों छात्र परीक्षा देने पहुंचते थे. इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती थी. हालांकि, अब परीक्षा को अधिक दिनों तक आयोजित किया जाएगा.