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NTA का बड़ा फैसला! पेपर लीक रोकने के लिए बदला NEET का पूरा सिस्टम, 5-6 दिनों तक होगी ऑनलाइन परीक्षा

NEET Exam Pattern Change Explained: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी परीक्षा को अगले साल से ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जा सकता है जो करीब 5 से 6 दिनों तक जारी रहेगी. आइए नीट परीक्षा से संबंधित अपडेट जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 08, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:52 AM IST
NTA का बड़ा फैसला! पेपर लीक रोकने के लिए बदला NEET का पूरा सिस्टम, 5-6 दिनों तक होगी ऑनलाइन परीक्षा
Image Credit: NEET UG online modeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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