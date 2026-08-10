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NTA Recruitment 2026: ‘BUILD NEW NTA’ से कैसे बदलेगा परीक्षा संचालन और सुरक्षा का पूरा सिस्टम?

NTA ने ‘BUILD NEW NTA’ भर्ती अभियान शुरू किया है. साइबर सिक्योरिटी, टेस्ट सेंटर ऑपरेशन, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन समेत कई पदों पर अनुभवी प्रोफेशनल और युवा प्रतिभाओं की नियुक्ति की जाएगी. आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2026 है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 10, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:08 AM IST
NTA Recruitment 2026: ‘BUILD NEW NTA’ से कैसे बदलेगा परीक्षा संचालन और सुरक्षा का पूरा सिस्टम?

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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