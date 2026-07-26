/एनटीए का बड़ा मेकओवर: 4 जनरल मैनेजर और 16 यंग प्रोफेशनल्स की होगी भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन?

नीट पेपर लीक और कई अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के बाद चौतरफा आलोचनाओं से घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अब अपने प्रशासनिक और तकनीकी ढांचे को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है. शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली इस संस्था ने एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया है. इसके तहत 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर (GM) के पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के 'प्रतिभा सेतु' पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इस कदम को प्रो. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को जमीन पर उतारने की दिशा में पहला ठोस प्रयास माना जा रहा है.
भर्ती प्रक्रिया के तहत चारों जनरल मैनेजर पदों पर नियुक्तियां शुरुआती तौर पर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएंगी. इनमें पहला पद 'जनरल मैनेजर (असेसमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड साइकोमेट्रिक्स)' का है. यह अधिकारी एनटीए के एकेडमिक और मूल्यांकन रिसर्च कार्यों का नेतृत्व करेगा. इनकी मुख्य भूमिका प्रश्न बैंक विकास, परीक्षा नॉर्मलाइजेशन पद्धति, कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्टिंग और एआई (AI) आधारित मूल्यांकन प्रोजेक्ट्स की निगरानी करना होगी. इस पद के लिए आवेदक के पास साइकोमेट्रिक्स, एजुकेशनल मेजरमेंट या सांख्यिकी में पीएचडी और 12 साल का अनुभव होना अनिवार्य है.
दूसरा पद 'जनरल मैनेजर (टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशंस)' का है. यह अधिकारी देश के 500 से ज्यादा शहरों और कुछ अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में फैले विशाल परीक्षा नेटवर्क की देखरेख करेगा. इनके जिम्मे टेस्ट सेंटर्स का चयन, गुणवत्ता जांच, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था और राज्य प्रशासन के साथ तालमेल बिठाने जैसी अहम जिम्मेदारियां होंगी. इस पद के लिए कम से कम 200 केंद्रों के बड़े नेटवर्क को संभालने का वरिष्ठ परिचालन अनुभव होना जरूरी है.
तीसरा पद 'जनरल मैनेजर (इंफॉर्मेश सिक्योरिटी)' का है, जो एनटीए के चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर (CISO) के रूप में काम करेगा. यह अधिकारी 24x7 सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर की निगरानी करेगा और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, आईटी एक्ट 2000 और सीआरटी-इन (CERT-In) के नियमों का पालन सुनिश्चित कराएगा. इसके लिए साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 12 साल का अनुभव मांगा गया है.
चौथा पद 'जनरल मैनेजर (विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक्स)' का है. यह अधिकारी एनटीए की इन-हाउस डिजिटल फॉरेंसिक जांच और सतर्कता विभाग की कमान संभालेगा. परीक्षा में किसी भी संदिग्ध गड़बड़ी की जांच करने के साथ-साथ यह पद पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत सीबीआई (CBI), ईडी (ED), आईबी (IB) और साइबर क्राइम यूनिट्स के साथ समन्वय स्थापित करेगा.
एनटीए के इतिहास में पहली बार यूपीएससी के 'प्रतिभा सेतु' पोर्टल के माध्यम से 16 यंग प्रोफेशनल्स की भर्ती की जा रही है. यह मौका उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) दी थी और जिनका नाम प्रतिभा सेतु पोर्टल पर लिस्टेड है. इनमें 12 पद एकेडमिक रिसर्च, 2 विधिक (लीगल) रिसर्च और 2 पद वित्त एवं लेखा विभाग के लिए हैं. चुने गए उम्मीदवारों की तैनाती 24 महीने के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर 36 महीने तक बढ़ाया जा सकता है.