/NTA में जनरल मैनेजर की बड़ी भर्ती, देशभर के परीक्षा केंद्रों की होगी जिम्मेदारी, जानें पूरी डिटेल

देश की प्रमुख परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण पद पर भर्ती निकाली है. एजेंसी ने जनरल मैनेजर टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशंस (GM-TCNO) पद के लिए योग्य आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह पद अफसरों पर उन प्रोफेशनल्स के लिए अहम अवसर है, जिन्हें बड़े स्तर पर मल्टी-साइट ऑपरेशंस और परीक्षा केंद्रों के नेटवर्क को मैनेज करने का अनुभव है.
NTA की इस भर्ती में जनरल मैनेजर टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशंस पद शामिल है. इस पद पर नियुक्त अधिकारी की जिम्मेदारी देशभर में परीक्षा केंद्रों के नेटवर्क और उनसे जुड़े ऑपरेशनल कामकाज को प्रभावी तरीके से संभालने की होगी. चूंकि NTA देशभर में विभिन्न प्रतियोगियों और प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करता है, इसलिए इस भूमिका में बड़े स्तर के नेटवर्क मैनेजमेंट का अनुभव महत्वपूर्ण माना गया है.
इस पद के लिए उम्मीदवार के पास B.E./B.Tech या ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ MBA/PGDM की योग्यता होनी चाहिए. MBA या PGDM में Operations या General Management की विशेषज्ञता को प्रासंगिक माना गया है. यानी NTA ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रहा है, जिनके पास तकनीकी या स्नातक शिक्षा के साथ मैनेजमेंट की समझ भी हो.
शैक्षणिक योग्यता के साथ इस पद के लिए पर्याप्त प्रोफेशनल अनुभव भी जरूरी है. उम्मीदवार के पास कम से कम 12 साल का ऑपरेशंस अनुभव होना चाहिए. इसके अलावा 200 से अधिक साइटों के नेटवर्क को मैनेज करने का कम से कम 5 साल का वरिष्ठ नेतृत्व अनुभव अपेक्षित है. इससे स्पष्ट है कि यह भर्ती एंट्री-लेवल जॉब नहीं, बल्कि वरिष्ठ प्रबंधन स्तर की भूमिका है.
National Testing Agency (NTA) is looking for a dynamic operational leader to join as
— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 8, 2026
आयु सीमा को लेकर NTA ने उम्मीदवार की उम्र 55 साल से कम होना desirable बताया है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई आयु संबंधी विस्तृत शर्तों और अन्य पात्रता मानदंडों को जरूर देखना चाहिए.
GM-TCNO के तौर पर चयनित अधिकारी की सबसे अहम जिम्मेदारी देशभर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना होगी. इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर तकनीक, सुरक्षा व्यवस्था और जरूरी बुनियादी ढांचे के उच्च मानकों को बनाए रखना होगा.
NTA परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों को बेहतर और सुविधाजनक परीक्षा अनुभव उपलब्ध कराने पर भी जोर दे रहा है. इसके तहत केंद्रों की साफ-सफाई, Accessibility और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की गुणवत्ता पर निगरानी रखना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी. परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े.
इस पद की एक अहम जिम्मेदारी परीक्षा केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करना भी होगी. NTA का लक्ष्य Tier-3, Tier-4 और Aspirational Districts तक परीक्षा केंद्रों की पहुंच बढ़ाना है. इससे छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की जरूरत कम हो सकती है. साथ ही, इससे सेंटर अलॉटमेंट की प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है.
इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले NTA की ओर से जारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. नोटिफिकेशन में पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, जरूरी दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी दी जा सकती है. किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत को ही प्राथमिकता देना बेहतर होगा.
NTA जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा एजेंसी में GM-TCNO की भूमिका काफी जिम्मेदारी वाली है. देशभर में परीक्षा केंद्रों के बड़े नेटवर्क का संचालन, सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और अभ्यर्थियों की सुविधाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना इस पद की प्रमुख चुनौतियों में शामिल होगा. इसलिए बड़े मल्टी-साइट ऑपरेशंस का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ प्रोफेशनल्स के लिए यह भर्ती एक महत्वपूर्ण करियर अवसर हो सकती है.