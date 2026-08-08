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NTA में जनरल मैनेजर की बड़ी भर्ती, देशभर के परीक्षा केंद्रों की होगी जिम्मेदारी, जानें पूरी डिटेल

NTA Recruitment 2026 के तहत जनरल मैनेजर-टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशंस पद पर भर्ती निकली है. जानें योग्यता, अनुभव, उम्र सीमा और जिम्मेदारियां.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 08, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:19 PM IST
NTA में जनरल मैनेजर की बड़ी भर्ती, देशभर के परीक्षा केंद्रों की होगी जिम्मेदारी, जानें पूरी डिटेल

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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