/NTA में क्या बदलने वाला है? 1 जुलाई को संसद में होगी बड़ी बैठक, पेश होगा सुधारों का रोडमैप

NTA Reform News: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के एग्जाम सिस्टम में सुधार को लेकर 1 जुलाई 2026 को संसद में एक अहम बैठक होने जा रही है. संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति द्वारा NTA में किए जा रहे सुधारों, नीट यूजी री-एग्जाम और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय और NTA के वरिष्ठ अधिकारी समिति के सामने अपनी रिपोर्ट और सुधारों की प्रगति पेश करेंगे.
NTA सुधारों पर चर्चा के लिए संसदीय समिति की अहम बैठक 1 जुलाई को सुबह 10:30 बजे होगी. इस बैठक में सरकार द्वारा NTA सुधारों की सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित उच्चस्तरीय संचालन समिति के अध्यक्ष और ISRO के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन 'Reforms to Strengthen the National Testing Agency' विषय पर विस्तृत रोडमैप पेश करेंगे. इस रोडमैप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए प्रस्तावित सुधारों और उनके कार्यान्वयन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी.
इस दौरान उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे और एनटीए के सुधार समेत सामने आ रही चुनौतियों पर समिति को जानकारी दे सकते हैं.
इसके बाद समिति का दूसरा सत्र दोपहर 12 बजे शुरू होगा, जिसमें शिक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रभाव, स्टूडेंट्स की रोजगार क्षमता बढ़ाने के तरीके और शिक्षा क्षेत्र में AI के इस्तेमाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी. बैठक में NIEPA के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. अरुण सी. मेहता, टी. जी. सीताराम (पूर्व AICTE अध्यक्ष और IIT गुवाहाटी के पूर्व निदेशक), दिल्ली स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और Sarvam AI के प्रतिनिधि विशेषज्ञ गवाह के रूप में शामिल होंगे और समिति के समक्ष अपने सुझाव रखेंगे.
इससे पहले संसदीय समिति NEET पेपर लीक विवाद और CBSE की ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन प्रणाली (OSM) से जुड़े मुद्दों पर उच्च शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाब-तलब कर चुकी है. ऐसे में 1 जुलाई को होने वाली ये बैठक NTA में प्रस्तावित सुधारों की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य की परीक्षा सुधार नीतियों और तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था की दिशा तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.