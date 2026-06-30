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NTA में क्या बदलने वाला है? 1 जुलाई को संसद में होगी बड़ी बैठक, पेश होगा सुधारों का रोडमैप

NTA Reform on 1st July 2026: संसदीय समिति की अहम बैठक में NTA को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों की समीक्षा की जाएगी. साथ ही NEET UG 2026 Re-Exam से मिले अनुभवों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी.

Written BySimran Singh
Published: Jun 30, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:47 PM IST
NTA में क्या बदलने वाला है? 1 जुलाई को संसद में होगी बड़ी बैठक, पेश होगा सुधारों का रोडमैप
Image Credit: Parliamentary Committee meeting on NTASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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