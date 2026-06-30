/NTA में क्या बदलने वाला है? 1 जुलाई को संसद में होगी बड़ी बैठक, पेश होगा सुधारों का रोडमैप

NTA Reform News: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के एग्जाम सिस्टम में सुधार को लेकर 1 जुलाई 2026 को संसद में एक अहम बैठक होने जा रही है. संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी स्थायी समिति द्वारा NTA में किए जा रहे सुधारों, नीट यूजी री-एग्जाम और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय और NTA के वरिष्ठ अधिकारी समिति के सामने अपनी रिपोर्ट और सुधारों की प्रगति पेश करेंगे.