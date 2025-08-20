CSIR UGC NET Final Answer Key: सीएसआईआर यूजीसी नेट जून परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी, ऐसे करें PDF डाउनलोड

CSIR UGC NET Final Answer Key: एनटीए ने बुधवार को सीएसआईआर यूजीसी नेट जून परीक्षा की फाइनल आंसर-की (CSIR UGC NET June Final Answer) जारी कर दी है. ऐसे में जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाकर पीडीएफ चेक कर सकते हैं. इसके अलावा नीचे खबर में पीडीएफ डाउनलोड करने की डॉयरेक्ट लिंक दी गई है.

कब हुई थी परीक्षा?

जानकारी के लिए बता दें, सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा बीते महीने 28 जुलाई 2025 को हुई थी. इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया गया था. परीक्षा दो पाली में हुई थी. पहली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक तो वहीं दूसरी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक. ऐसे में इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की 1 अगस्त को जारी की गई थी, जिसपर 3 अगस्त तक ऑनलाइन ऑब्जेक्शन उठाने का समय दिया गया था. वहीं, आंसर-की पर आपत्तियों की जांच के बाद 20 अगस्त को फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है.

कैसे करें सीएसआईआर UGC नेट जून फाइनल आंसर-की चेक?

आंसर-की चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट csirnet.nta.ac.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको आंसर-की से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

अब आप इसपर क्लिक करें.

ऐसा करते ही आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल जाएगी.

आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

रिजल्ट का इंतजार

वहीं, आंसर-की जारी होने के साथ ही एनटीए अब जल्द ही सीएसआईआर यूजीसी नेट रिजल्ट जारी कर सकता है. हालांकि, इस संबंध में कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहें.

