UGC NET June 2025: यूजीसी नेट जून परीक्षा का सर्टिफिकेट जारी, ugcnet.nta.ac.in पर ऐसे करें चेक

UGC NET June 2025 Certificate Out: एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा (UGC NET June 2025) का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हुए थे, वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. बता दें, यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा 25 जून से 29 जून के बीच कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की गई थी.

यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा में कितने कैंडिडेट्स हुए पास?

यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा में करीब 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से करीब 7.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे. एग्जाम के नतीजे जुलाई महीने में जारी किए गए थे. ऐसे में अब NTA ने नेट जेआरएफ के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया है.

रिजल्ट के अनुसार, परीक्षा में कुल 1,28,179 उम्मीदवार पास हुए थे. इनमें से 5,269 उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फैलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए पात्र माना गया है. वहीं 54,885 उम्मीदवार केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य पाए गए हैं. बता दें, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा.

यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा का सर्टिफिकेट कैसे करें डाउनलोड?

सर्टिफिकेट डाउनलोड आपको सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको सर्टिफिकेट से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

अब इस लिंक पर क्लिक करें और एप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन लिखकर सबमिट कर दें.

ऐसा करते ही आपका सर्टिफिकेट खुल जाएगा. आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें.

नेट परीक्षा क्या है?

जानकारी के लिए बता दें, यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) आयोजित करती है. इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और जूनियर रिसर्च फैलोशिप (JRF) के लिए योग्य उम्मीदवारों का सेलेक्शन करना है.

Direct Link-