CMAT 2026 एग्जाम डेट आउट, NTA इस दिन आयोजित करेगी परीक्षा, डायरेक्ट लिंक से चेक करें शेड्यूल

CMAT 2026 Exam Date Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:20 PM IST
CMAT 2026 Exam Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 की परीक्षा की तिथि जारी कर दी है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने सीमैट 2026 के लिए आवेदन किया है और एग्जाम डेट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर एमटीए द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एग्जाम शेड्यूल को चेक कर सकते हैं. 

इस दिन होगी परीक्षा

एनटीए द्वारा सीमैट 2026 का आयोजन 25 जनवरी, 2026 को देश भर के अलग-अलग शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया जाएगा.परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, जिसमें कुल 400 अंकों के लिए 100 सवाल पूछे जाएंगे. वहीं,  प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. CMAT 2026 परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा में होगा. 

CMAT 2026 इंपोर्टेंट डेट्स 

  • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन - 17 अक्टूबर से 24 नवंबर, 2025

  • आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट - 25 नवंबर, 2025

  • रजिस्ट्रेशन सुधार विंडो - 26 से 28 नवंबर, 2025

  • CMAT 2026 एग्जाम डेट - 25 दिसंबर, 2025

  • CMAT 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप - जनवरी 2026 

  • CMAT 2026 एडमिट कार्ड - जनवरी 2026 

  • CMAT 2026 रिजल्ट - फरवरी 2026 

CMAT 2026 एडमिट कार्ड

NTA द्वारा CMAT 2026 एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे. प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर उसे डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि, एडमिट कार्ड से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें.

जानकारी के लिए बता दें, सीमैट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन एनटीए द्वारा उन उम्मीदवारों के लिए किया जाता है, जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

CMAT 2026 एग्जाम डेट्यूल डायरेक्ट लिंक

