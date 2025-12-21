UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ugcnet.nta.nic.in से अभी करें डाउनलोड

Advertisement
UGC NET December 2025 City Intimation Slip OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 के लिए आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 10:50 PM IST
UGC NET December 2025 City Intimation Slip Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए  सिटी इंटीमेशन स्लिप अपनी आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज कर सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स को परीक्षा शहर की जानकारी मिलेगी. 

कब होगी परीक्षा? 
एनटीए की ओर से यूजीसी एनईटी दिसंबर 2025 का आयोजन 31 दिसंबर, 02, 03, 05, 06 और 7 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 09 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03 से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, परीक्षा से 3 या 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाने की उम्मीद है. 

ये भी पढ़ें: RRB NTPC CBAT 2025 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें डाउनलोड

ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप- 
यूजीसी एनईटी दिसंबर 2025 के लिए जो उम्मीदवार सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Advance City Intimation for UGC-NET December-2025' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर सिटी इंटीमेशन स्लिप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • सिटी इंटीमेशन स्लिप को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
UGC NET December 2025 City Intimation Slip डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: RRB Recruitment 2026: रेलवे में नौकरी पाने का मौका! 18 से 40 साल वालों के लिए 300+ पदों पर निकली भर्ती, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UGC NET December 2025 City Intimation Slip

