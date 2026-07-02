/NTA ने जारी किया आईसीएआर एआईईईए पीजी, पीएचडी एडमिट कार्ड 2026; 4 जुलाई को परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) की ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन (AIEEA)-पोस्ट ग्रेजुएट (PG) और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (AICE)-JRF/SRF (PhD) 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इन प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक ICAR परीक्षा वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इससे पहले 25 जून 2026 को एनटीए ने परीक्षा शहर (Exam City Intimation Slip) की जानकारी जारी की थी.
आईसीएआर AIEEA (PG) और AICE JRF/SRF (PhD) 2026 की परीक्षा 4 जुलाई 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. AIEEA (PG) परीक्षा पहली शिफ्ट में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी. वहीं AICE JRF/SRF (PhD) परीक्षा दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और एडमिट कार्ड के साथ वैध पहचान पत्र भी साथ रखें.
उम्मीदवार सबसे पहले ICAR परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद Admit Card Download लिंक पर क्लिक करें. अब अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि या अन्य आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें. लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा. इसमें दर्ज सभी जानकारियों जैसे नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और समय को ध्यान से जांच लें. इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें. बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड अस्थायी (Provisional) रूप से जारी किया गया है और अंतिम प्रवेश पात्रता सभी योग्यता शर्तों के सत्यापन के बाद ही तय होगी. एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा. डाउनलोड करने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या क्षति न करें. परीक्षा के बाद भी एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरणों में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है. यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी तरह की समस्या आती है, तो उम्मीदवार एनटीए हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं. साथ ही परीक्षा से जुड़े सभी नए अपडेट के लिए समय-समय पर NTA और ICAR की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.