UGC NET June 2026 City Intimation Slip Out: यूजीसी नेट 2026 की सिटी स्लिप हुई जारी; ऐसे करें डाउनलोड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब यह जान सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड की मदद से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. इस सुविधा का उद्देश्य अभ्यर्थियों को पहले से परीक्षा शहर की जानकारी देना है ताकि वे अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था समय रहते कर सकें. सिटी स्लिप जारी होने से लाखों उम्मीदवारों की तैयारी और परीक्षा योजना आसान हो जाएगी.
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