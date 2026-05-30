CUET UG 2026: NTA पर फिर खड़े हुए सवाल! गड़बड़ी के कारण देर से शुरू होगी सीयूईटी परीक्षा

CUET UG 2026 Delayed: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित की जाने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) परीक्षा 2026 देरी से शुरू होगी. 30 मई होने वाली सीयूईटी यूजी 2026 के कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा देरी से शुरू होगी. हालांकि, एजेंसी ने इसकी भी पुष्टि कर दी है कि तकनीकी समस्या का समाधान कर लिया जा चुका है. साथ ही उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि उन्हें एग्जाम देने का पूरा समय दिया जाएगा जिससे किसी भी छात्र को कोई असुविधा न हो. लगातार एनटीए की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. परीक्षा में देरी होने की वजह से एक बार फिर एजेंसी सुर्खियों में है.

कितने बजे होगी सीयूईटी यूजी की परीक्षा?

एनटीए की संशोधित व्यवस्था के तहत दोपहर के सत्र के लिए निर्धारित उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दोपहर 2:30 बजे से दी जाएगी. जबकि, पहले से निर्धारित परीक्षा के समय में बदलाव हुआ है जिसे 3 बजे की जगह शाम 4 बजे कर दिया गया है. सीयूटी यूजी परीक्षा अब शनिवार को शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी. एनटीए की ओर से नए समय को जारी करने के बाद राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए छात्रों और उनके अभिभावकों को लेकर चिंता जताई है.

#CUETUG2026 — Important Notice Add Zee News as a Preferred Source M/s TCS has reported that a technical glitch at their end delayed the commencement of CUET (UG) 2026 at some centres on 30.05.2026. The issue has since been resolved, and the exam is being conducted with full compensatory time so that no candidate… — National Testing Agency (@NTA_Exams) May 30, 2026

शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल!

CUET UG परीक्षा में कुछ केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी सामने आने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केंद्र सरकार और परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने NEET, CBSE, SSC और CUET जैसी प्रमुख परीक्षाओं के संचालन पर चिंता जताई.

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा ' NEET, CBSE, SSC और अब CUET... चार बड़ी परीक्षाएं, एक करोड़ से अधिक छात्र, लेकिन एक भी परीक्षा ऐसी नहीं जिसे पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आयोजित किया गया हो. देश को "विश्वगुरु" बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाएं भी निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से नहीं कराई जा रही हैं. शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं ने लाखों युवाओं और उनके परिवारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. जिस पीढ़ी के सपनों और भविष्य पर इसका असर पड़ रहा है, वही पीढ़ी आने वाले समय में जवाब भी मांगेगी.'

NEET। CBSE। SSC। और आज CUET। चार परीक्षाएँ। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे "विश्वगुरु" के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 30, 2026

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 24 मई 2026 को सरकार द्वारा घोषित ईद की छुट्टी की संशोधित तिथि को देखते हुए एनटीए ने 28 मई 2026 को होने वाली सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया था. इसके बाद 31 मई, 6 जून और 7 जून को सीईयूटी यूजी परीक्षा आयोजित होगी.

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