What if Aadhaar/Biometric Verification Fail: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है. कल यानी 21 जून को दोपहर 2 बजे से 5.15 तक नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस दौरान स्टूडेंट्स को एनटीए के कड़े सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ सकता है. 3 मई को रद्द हुई नीट परीक्षा के बाद एनटीए री-एग्जाम को लेकर काफी सख्त नियम बना चुका है. नीट पेपर लीक के बाद से एजेंसी और सरकार का खास ध्यान इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है जिससे किसी भी हाल में पेपर लीक या असुविधा जैसी समस्या न खड़ी हो.
पहले से अधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई छात्र इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर परीक्षा के दिन तकनीकी कारणों से आधार या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो क्या उन्हें परीक्षा देने से रोका जा सकता है. दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के दौरान किसी तरह की तकनीकी समस्या आने की स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसे लेकर अभ्यर्थियों और अभिभावकों के मन में कई सवाल हैं. आइए जानते हैं कि इस संबंध में NTA का क्या कहना है और उम्मीदवारों के लिए क्या व्यवस्था की गई है.
नीट री-एग्जाम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सख्त की गई हैं. ऐसे में सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो रिपोर्ट के समय (सुबह 11 बजे से 1.30 बजे तक) पहले पहुंच जाएं जिससे सुरक्षा जांच के कारण देरी न हो. नीट परीक्षा केंद्र पहुंचने वाले उम्मीदवारों को पहले फ्रिस्किंग और फिर एडमिट कार्ड की जांच से गुजरना पड़ेगा. इसके बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश से पहले आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा. ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके जरिए उम्मीदवार की पहचान सुनिश्चित की जाएगी.
मशीन में खराबी
इंटरनेट सर्वर की दिक्कत
UIDAI सर्वर की दिक्कत
फिंगरप्रिंट का साफ न मिलना
किसी शारीरिक कारण
तकनीकी कारणों की वजह से नीट री-एग्जाम 2026 के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे कुछ उम्मीदवारों को Aadhaar या Biometric वेरिफिकेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, ऐसी स्थिति में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. NTA ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल होने के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा. तकनीकी समस्या आने पर वैकल्पिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे सभी पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सके.
NTA ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई उम्मीदवार बिना किसी वैध और दर्ज कारण के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने से इनकार करता है, तो इसे परीक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे मामलों में 'Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024' के तहत कार्रवाई की जा सकती है. एजेंसी का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित वेरिफिकेशन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है.