What if Aadhaar/Biometric Verification Fail: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है. कल यानी 21 जून को दोपहर 2 बजे से 5.15 तक नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस दौरान स्टूडेंट्स को एनटीए के कड़े सुरक्षा जांच का सामना करना पड़ सकता है. 3 मई को रद्द हुई नीट परीक्षा के बाद एनटीए री-एग्जाम को लेकर काफी सख्त नियम बना चुका है. नीट पेपर लीक के बाद से एजेंसी और सरकार का खास ध्यान इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है जिससे किसी भी हाल में पेपर लीक या असुविधा जैसी समस्या न खड़ी हो.