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NEET UG Re-Exam Rule: नीट परीक्षा के दिन अगर फेल हो जाए आधार कार्ड वेरिफिकेशन, तो क्या होगा? स्टूडेंट्स जान लें NTA का प्लान

NTA NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी री-एग्जाम के दौरान आधार (Aadhaar) वेरिफिकेशन जरूरी लेकिन परीक्षा की सुरक्षा जांच के दौरान किसी तरह की कोई तकनीकी वजह से वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, तो क्या होगा? आइए जानते हैं कि ऐसे में स्टूडेंट्स परीक्षा दे पाएंगे या नहीं?

Written BySimran Singh
Published: Jun 20, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:31 PM IST
NEET UG Re-Exam Rule: नीट परीक्षा के दिन अगर फेल हो जाए आधार कार्ड वेरिफिकेशन, तो क्या होगा? स्टूडेंट्स जान लें NTA का प्लान

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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