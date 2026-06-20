NEET UG Re-Exam 2026 Rules and Guidelines: आखिरकार वो दिन करीब आ ही गई है जिसका लाखों उम्मीदवारों को इंतजार है. 21 जून को नीट री-एग्जाम को आयोजित करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. अंतिम चरण में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी परीक्षा को लेकर मॉक ड्रील का आयोजन भी पूरे देश भर में किया जा रहा है. भारत में 500 से ज्यादा एग्जाम सेंटर और विदेश में 14 परीक्षा केंद्रों पर नीट एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. एनटीए की ओर से पहले ही क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं, इससे संबंधित गाइडलाइन को जारी कर दिया है.
देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. ऐसे में लाखों छात्रों और अभिभावकों के मन में ये सवाल है कि क्या गले में तुलसी माला, ताबीज, हाथ में कलावा या अन्य धार्मिक धागे पहनकर नीट यूजी परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर में प्रवेश मिलेगा या नहीं? कई छात्र धार्मिक मान्यताओं के कारण इन चीजों को हमेशा धारण करते हैं और परीक्षा के दिन इन्हें हटाने को लेकर असमंजस में रहते हैं. ऐसे में NTA के नियम जानना बेहद जरूरी है जिससे बाद में समस्या न हो.
NTA के दिशा-निर्देशों के अनुसार नीट परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अपनी आस्था से जुड़ी वस्तुएं पहनने की अनुमति है. इसलिए तुलसी माला, ताबीज, कलावा या अन्य धार्मिक चीज धारण करने वालों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा.
हालांकि, धार्मिक चीजों को धारण करने वाले उम्मीदवारों के लिए एनटीए ये भी निर्देश दिए हैं कि उन्हें रिपोर्टिंग टाइम से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा जिससे समय पर अतिरिक्त जांच की जा सके. दरअसल, ऐसी वस्तुएं पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है. इसलिए केंद्र में पहले पहुंचे जिससे किसी प्रकार की देरी न हो और समय पर परीक्षा हॉल में प्रवेश कर सकें.
मोबाइल फोन
स्मार्ट वॉच
ब्लूटूथ डिवाइस
कैलकुलेटर
अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
भारी गहने
धातु की बड़ी एक्सेसरी
अनावश्यक सामान
अगर कोई छात्र गले में तुलसी माला, ताबीज या धार्मिक धागा पहनता है, तो सिर्फ इसी वजह से उसकी परीक्षा नहीं छूटेगी. जरूरी ये है कि उम्मीदवार NTA के सभी निर्देशों का पालन करें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचकर सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी करें.
अगर कोई छात्र गले में तुलसी माला, ताबीज या धार्मिक धागा पहनता है, तो सिर्फ इसी वजह से उसकी परीक्षा नहीं छूटेगी. जरूरी ये है कि उम्मीदवार NTA के सभी निर्देशों का पालन करें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचकर सुरक्षा जांच की प्रक्रिया पूरी करें.