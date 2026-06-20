NEET UG Re-Exam 2026 Rules and Guidelines: आखिरकार वो दिन करीब आ ही गई है जिसका लाखों उम्मीदवारों को इंतजार है. 21 जून को नीट री-एग्जाम को आयोजित करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. अंतिम चरण में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी परीक्षा को लेकर मॉक ड्रील का आयोजन भी पूरे देश भर में किया जा रहा है. भारत में 500 से ज्यादा एग्जाम सेंटर और विदेश में 14 परीक्षा केंद्रों पर नीट एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. एनटीए की ओर से पहले ही क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं, इससे संबंधित गाइडलाइन को जारी कर दिया है.