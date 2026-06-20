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गले में तुलसी माला, ताबीज या कोई धागा... इन धार्मिक चीजों के साथ मिलेगी NEET सेंटर में एंट्री या नहीं? जानिए NTA के नियम

NEET UG Re-Exam 2026 Rules and Guidelines: नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर एनटीए की ओर से नियम और शर्ते जारी कर दी गई हैं. क्या स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में ताबीज, तुलसी माला या कोई अन्य धार्मिक धागा पहनकर एंट्री मिलेगी या नहीं, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 20, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:29 AM IST
गले में तुलसी माला, ताबीज या कोई धागा... इन धार्मिक चीजों के साथ मिलेगी NEET सेंटर में एंट्री या नहीं? जानिए NTA के नियम
Image Credit: NEET ug exam centre entry rules

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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