Re-NEET रिजल्ट में OMR शीट को लेकर बवाल, अब NTA ने दी सफाई; बताया क्या है वायरल फोटो का सच?

सूत्रों के मुताबिक, कैंडिडेट के परिवार की ओर से दी गई शिकायत की पहले ही जांच की जा चुकी है. उन्होंने कहा,' परिवार को लिखित जवाब भेजा गया है, जिसमें जांच के नतीजे और असली OMR शीट की कॉपी शामिल है. घोषित नतीजे वैसे ही रहेंगे क्योंकि वे उम्मीदवार की अपनी असली OMR शीट पर आधारित हैं.' बता दें कि ये आरोप Re-NEET के रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिनों बाद सामने आए, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने कैंडिडेट की ओर से अपलोड की गई OMR शीट की असलियत पर सवाल उठाए. NTA का कहना है कि ऑफीशियल रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वायरल फोटो उसके रिकॉर्ड से मैच नहीं करती है.