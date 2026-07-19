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Re-NEET रिजल्ट में OMR शीट को लेकर बवाल, अब NTA ने दी सफाई; बताया क्या है वायरल फोटो का सच?

Re-NEET OMR Row: NEET का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट अवनीश श्रीवास्तव की OMR शीट को लेकर इंटरनेट पर एक फोटो वायरल हो रही है. आरोप है कि NTA की ओर से अपलोड की गई OMR शीट किसी दूसरे कैंडिडेट की है. अब NTA ने इसपर सफाई दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 19, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:16 PM IST
Re-NEET रिजल्ट में OMR शीट को लेकर बवाल, अब NTA ने दी सफाई; बताया क्या है वायरल फोटो का सच?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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