Re-NEET रिजल्ट में OMR शीट को लेकर बवाल, अब NTA ने दी सफाई; बताया क्या है वायरल फोटो का सच?

NEET Re Exam: NEET का पेपर लीक होने के कुछ दिनों बाद वापस इसका एग्जाम करवाया गया था, जिसका रिजल्ट भी सामने आ चुका है. दोबारा हुए इस पेपर में कैंडिडेट अवनीश श्रीवास्तव की OMR शीट को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े आरोप लग रहे थे. कांग्रेस ने भी इन दावों को हवा दी थी. अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का कहना है कि इंटरनेट पर शेयर की जा रही फोटो डिजिटली चेंज की गई थी.
शनिवार ( 18 जुलाई 2026) को NTA के सूत्रों ने बताया कि फोटो को डिजिटल तरीके से बदला गया था और कैंडिडेट का रिजल्ट जैसा घोषित किया गया था, वैसा ही रहेगा क्योंकि यह उसकी असली OMR शीट पर आधारित है.
NTA का यह स्पष्टीकरण तब आया, जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें कैंडिडेट के पिता की ओर से लगाए गए आरोपों को दोहराया गया था. पिता का दावा था कि NTA की ओर से अपलोड की गई OMR शीट किसी दूसरे कैंडिडेट, अजीत सिंह की थी, और उन्होंने एजेंसी पर Re-NEET परीक्षा आयोजित करने में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. इस पोस्ट में NTA के काम को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी आलोचना की गई थी.
'ANI' की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपों का जवाब देते हुए NTA के सूत्रों ने कहा,' सोशल मीडिया पर जो फोटो सर्कुलेट हो रही है, वह NTA के रिकॉर्ड में मौजूद OMR शीट नहीं है. यह डिजिटली चेंज की हुई फोटो है.'
On the allegations circulating on social media regarding the OMR sheet of Re-NEET candidate Avaneesh Srivastava, NTA Sources said- "The image being circulated on social media is not the OMR sheet on record with the NTA. It is a digitally altered version."
The sources added that…
— ANI (@ANI) July 19, 2026
सूत्रों ने आगे कहा कि वायरल फोटो में गलत सीरियल नंबर, शीट के ऊपर दिए गए निर्देशों में स्पेलिंग की गलतियां और गलत फील्ड लेबल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वायरल फोटो में दिख रहा नाम अजीत सिंह, पिता श्री लखन सिंह और माता श्रीमती रीना सिंह NEET (UG) 2026 के लिए रजिस्टर्ड किसी भी कैंडिडेट से मैच नहीं करता है.
सूत्रों के मुताबिक, कैंडिडेट के परिवार की ओर से दी गई शिकायत की पहले ही जांच की जा चुकी है. उन्होंने कहा,' परिवार को लिखित जवाब भेजा गया है, जिसमें जांच के नतीजे और असली OMR शीट की कॉपी शामिल है. घोषित नतीजे वैसे ही रहेंगे क्योंकि वे उम्मीदवार की अपनी असली OMR शीट पर आधारित हैं.' बता दें कि ये आरोप Re-NEET के रिजल्ट घोषित होने के कुछ दिनों बाद सामने आए, जब सोशल मीडिया यूजर्स ने कैंडिडेट की ओर से अपलोड की गई OMR शीट की असलियत पर सवाल उठाए. NTA का कहना है कि ऑफीशियल रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वायरल फोटो उसके रिकॉर्ड से मैच नहीं करती है.