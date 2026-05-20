UGC NET June 2026: आवेदन के लिए लास्ट चांस आज, कुछ घंटों में बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन विंडो

NTA UGC NET 2026 Registration Last Date to Apply: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से हर साल यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसके लिए योग्य उम्मीदवारों को पहले आवेदन करना होता है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) जून 2026 परीक्षा के लिए अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लीजिए. दरअसल, यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 मई, बुधवार है और कुछ ही घंटों में रजिस्ट्रेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा जिसके बाद उम्मीदवारों के लिए आवेदन करना संभव नहीं हो सकेगा.

UGC NET 2026: कितने बजे तक खुली है रजिस्ट्रेशन विंडो?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यानी 20 मई को रात 11.50 बजे तक उम्मीदवारों को यूजीसी नेट जून 2026 पंजीकरण के लिए विंडो ओपन करके रखेगा, लेकिन इसके बाद आवेदन की सुविधा नहीं मिल सकेगी. अभी तक यूजीसी नेट जून 2026 पंजीकरण की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उम्मीदवारों के पास आवेदन के लिए 20 मई को रात 11.50 बजे तक का समय है.

UGC NET 2026: कहां से करें रजिस्ट्रेशन?

यूजीसी नेट जून 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा. यहां जाकर यूजीसी नेट पंजीकरण प्रक्रिया को अपनाना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को अंतिम तिथि से पहले अपना लें. उन्हीं उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार होता है जिन्होंने फॉर्म भरने के साथ सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क भी जमा कर दिया होता है.

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UGC NET 2026 Registration: कितनी फीस है?

जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये

ओबीसी-एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये

एससी या एसटी या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये

UGC NET June 2026: ​कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'UGC NET June 2026 Registration' का लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद सभी जरूरी डिटेल्स को दर्ज कर दें. आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें. कैटेगरी वाइज आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें. भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें या उसे डाउनलोड कर लें.

कब होगी यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को 16 या 17 जून 2026 तक एडमिट कार्ड मिल सकता है. अधिक जानकारी या यूजीसी नेट जून परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए उम्मीदवार ugcnet.nta.nic.in पर जा सकते हैं.

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