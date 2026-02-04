UGC NET December Result 2025 (Out): यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का परिणाम जारी, ऐसे करें चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड

NTA UGC NET 2025 December Result and Cut off Update: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट चेक करने के अलावा स्कोरकार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं. भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर 2025 रिजल्ट चेक कर सकते हैं. यूजीसी नेट 2025 के परिणाम कैसे चेक कर सकते हैं? यूजीसी नेट 2025 रिजल्ट को डाउनलोड करने का तरीका क्या है? यूजीसी नेट 2025 के परिणाम के बाद क्या होगा? आइए इससे संबंधित अन्य डिटेल्स जानते हैं.

यूजीसी नेट परीक्षा क्या है?

यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है और एनईटी (नीट) की फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है. भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिटेंट प्रोफेसर बनने या जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) प्राप्त करने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है. इस परीक्षा के लिए भारतीय नागरकों को योग्य माना जाता है.

यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन कौन और क्यों करता है?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा का आयोजन किया जाता है. दिसंबर 2018 से साल में दो बार NTA विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में परीक्षा का आयोजन किया जाता है. पहले इस परीक्षा का आयोजन सीबीएसई द्वारा किया जाता था. 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन हुआ था जिसका रिजल्ट जारी हो गया है.

कहां से चेक करें यूजीसी नेट 2025-26 रिजल्ट?

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

NTA UGC NET 2025 December Result: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

यूजीसी नेट रिजल्ट चेक करने या स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए की ऑफिशियल वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in/ पर जाएं. होम पेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ‘UGC NET 2025 December Result’ का लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जहां मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करना होगा. रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा जिसके माध्यम से पास हैं या फेल, जानकारी हासिल कर सकेंगे. नीचे की ओर स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन शो होग जहां से इसे डाउनलोड कर सकेंगे.

UGC NET 2025 Result: यूजीसी नेट क्वालीफाई करने के बाद क्या?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट 2025 परीक्षा क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में अच्छी खासी सैलरी की नौकरी मिल सकती है. असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की नौकरी के लिए सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज जैसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हासिल कर सकते हैं. जूनियर रिसर्च फेलोशिप संबंधित क्वालीफाई उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में पीएचडी में प्रवेश के लिए योग्य माने जाते हैं.

