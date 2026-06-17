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UGC NET Admit Card 2026 OUT: जारी हुआ यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

UGC NET Admit Card 2026 OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है जिसे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. यूजीसी नेट परीक्षा के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 17, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:24 AM IST
UGC NET Admit Card 2026 OUT: जारी हुआ यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट
Image Credit: UGC NET June Exam Admit Card 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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