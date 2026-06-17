UGC NET June Exam Admit Card 2026 OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित यूजीसी नेट (UGC-NET) परीक्षा के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए भारतीय नागरिकों की योग्यता निर्धारित की जाती है. इस साल यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून 2026 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर UGC NET जून परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है.