UGC NET June Exam Admit Card 2026 OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित यूजीसी नेट (UGC-NET) परीक्षा के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए भारतीय नागरिकों की योग्यता निर्धारित की जाती है. इस साल यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून 2026 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर UGC NET जून परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है.
बिना एग्जाम हॉल टिकट के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय रहते यूजीसी नेट की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें. कैसे और कहां से यूजीसी एनईटी जून 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, आइए जानते हैं.
यूजीसी नेट जून परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. लॉगिन के बाद एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Candidate Activity' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद UGC-NET June 2026 Exam का लिंक शो होगा.
इसके बाद आवेदन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करके लॉगिन करें.
स्क्रीन पर परीक्षा का एडमिट कार्ड शो हो जाएगा जिसे यहां से देख सकेंगे.
यूजीसी नेट परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.
UGC NET June Exam Admit Card 2026- DIRECT LINK
यूजीसी नीट परीक्षा का आयोजन 22 से 30 जून तक देश भर के अलग-अलग एग्जाम सेंटर में आयोजित किया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा. इस परीक्षा में दो पेपर होंगे जिसमें पहला पेपर 100 अंकों के 50 प्रश्नों के साथ होगा. जबकि, दूसरा पेपर 200 अंकों के 100 प्रश्नों के साथ होगा. परीक्षा के जरूरी निर्देश के अनुसार एग्जाम सेंटर में बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार की एंट्री नहीं होगी. इसलिए जरूरी है कि परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले अपना एडमिट कार्ड साथ जरूप रख लें.