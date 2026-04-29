Advertisement
trendingNow13197996
Hindi Newsशिक्षाNTA UGC NET 2026 Notification: 29 अप्रैल से शुरू हुए यूजीसी नेट के आवेदन! जानें फीस, योग्यता और 20 मई की डेडलाइन की पूरी जानकारी

NTA UGC NET 2026 Notification: 29 अप्रैल से शुरू हुए यूजीसी नेट के आवेदन! जानें फीस, योग्यता और 20 मई की डेडलाइन की पूरी जानकारी

NTA UGC NET 2026 Notification: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू कर दी है, जिसके लिए अंतिम तारीख 20 मई तय की गई है. यह परीक्षा 85 विषयों के लिए 22 जून से 30 जून के बीच आयोजित की जाएगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NTA UGC NET 2026 Notification: 29 अप्रैल से शुरू हुए यूजीसी नेट के आवेदन! जानें फीस, योग्यता और 20 मई की डेडलाइन की पूरी जानकारी

NTA UGC NET 2026 Notification: NTA ने यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है. जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं. या जूनियर रिसर्च फेलोशिप हासिल करना चाहते हैं.उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है.

फीस जमा करने की क्या है तारीख?

अगर जरूरी तारीखों की बात करें, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 रखी गई है. फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी यही है. इसके बाद 22 से 24 मई तक करेक्शन विंडो खुलेगी, यानी अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए. तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा. एग्जाम सिटी स्लिप 10 जून को जारी की जाएगी. वहीं एडमिट कार्ड 15 जून को आएगा. परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित होगी. इसलिए उम्मीदवारों को समय का सही प्लान बनाना चाहिए.

कितनी है फीस?

आवेदन शुल्क भी कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1150 रुपये फीस देनी होगी. ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वर्ग के लिए 600 रुपये फीस है. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 325 रुपये फीस रखी गई है. फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होनी चाहिए योग्यता?

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत है. इसके अलावा चार साल की स्नातक डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. लेकिन उनके पास कम से कम 75 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अधिकतम उम्र 30 साल तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग को इसमें छूट मिलती है.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद अपनी सभी जानकारी भरनी होगी. फिर फीस जमा करनी होगी. अंत में फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना चाहिए. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी. और करीब 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी. अगर किसी उम्मीदवार को आवेदन में परेशानी आती है. तो वह हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए मदद ले सकता है.

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

 

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

NTA UGC NET June 2026 Notification

Trending news

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार
खुद को सुरक्षाकर्मी बता तेलंगाना सचिवालय में घुसा शख्स, वर्दी पहन बनाया वीडियो
Telangana
खुद को सुरक्षाकर्मी बता तेलंगाना सचिवालय में घुसा शख्स, वर्दी पहन बनाया वीडियो
उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ा
West Begal Elections 2026
उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ा
धर्म पूछ चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बर्ताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा?
Zubair Ansari
धर्म पूछ चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बर्ताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा?
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
West Bengal assembly elections
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
बंगाल में ममता बनर्जी, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में क्या है हाल? Zeenia ने बताया
Zeenia Exit Poll 2026
बंगाल में ममता बनर्जी, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में क्या है हाल? Zeenia ने बताया
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
Bombay High Court
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
ISIS
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे