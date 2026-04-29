NTA UGC NET 2026 Notification: 29 अप्रैल से शुरू हुए यूजीसी नेट के आवेदन! जानें फीस, योग्यता और 20 मई की डेडलाइन की पूरी जानकारी

NTA UGC NET 2026 Notification: NTA ने यूजीसी नेट जून 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये परीक्षा उन छात्रों के लिए होती है. जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं. या जूनियर रिसर्च फेलोशिप हासिल करना चाहते हैं.उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है.

फीस जमा करने की क्या है तारीख?

अगर जरूरी तारीखों की बात करें, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 रखी गई है. फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी यही है. इसके बाद 22 से 24 मई तक करेक्शन विंडो खुलेगी, यानी अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए. तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा. एग्जाम सिटी स्लिप 10 जून को जारी की जाएगी. वहीं एडमिट कार्ड 15 जून को आएगा. परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित होगी. इसलिए उम्मीदवारों को समय का सही प्लान बनाना चाहिए.

कितनी है फीस?

आवेदन शुल्क भी कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग तय किया गया है. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1150 रुपये फीस देनी होगी. ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वर्ग के लिए 600 रुपये फीस है. वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 325 रुपये फीस रखी गई है. फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी.

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क्या होनी चाहिए योग्यता?

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत है. इसके अलावा चार साल की स्नातक डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. लेकिन उनके पास कम से कम 75 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अधिकतम उम्र 30 साल तय की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग को इसमें छूट मिलती है.

कैसे करें आवेदन?

आवेदन करने की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद अपनी सभी जानकारी भरनी होगी. फिर फीस जमा करनी होगी. अंत में फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना चाहिए. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी. और करीब 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी. अगर किसी उम्मीदवार को आवेदन में परेशानी आती है. तो वह हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए मदद ले सकता है.

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