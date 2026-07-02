/UGC NET June 2026: NTA पर फिर उठे सवाल, पहले इंग्लिश पेपर में 67 सवाल कॉपी; अब Sociology पेपर में स्पेलिंग गलतियों का दावा

NTA UGC NET June 2026: NEET यूजी पेपर लीक विवाद के बाद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) लगातार सवालों के घेरे में है. वहीं, अब यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा को लेकर भी एनटीए को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. पहले अंग्रेजी विषय के पेपर में 150 में से 67 प्रश्न दो साल पुराने प्रश्नपत्र से लगभग एक जैसा दोहराए जाने का दावा सामने आया. अब 30 जून को आयोजित समाजशास्त्र (Sociology) की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने नई शिकायतें दर्ज कराई हैं.
उम्मीदवारों का आरोप है कि प्रश्नपत्र में कई स्पेलिंग की गलतियां थीं, प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के नाम गलत लिखे गए. हिंदी अनुवाद में गंभीर गलतियां थीं और कुछ प्रश्न निर्धारित सिलेबस से बाहर के प्रतीत हुए. लगातार उठ रहे इन सवालों ने एक बार फिर NTA की परीक्षा प्रक्रिया, क्वालिटी कंट्रोल और पारदर्शिता पर बहस तेज कर दी है.
इस साल यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 तक दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक जारी रही थी. जबकि, दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की गई थी.
UGC-NET समाजशास्त्र की उम्मीदवार अंतरा चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर परीक्षा को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रश्नपत्र ने 'शैक्षणिक जवाबदेही की सभी हदें पार कर दीं.' उनके मुताबिक पेपर में भाषा और स्पेलिंग की इतनी गलतियां थीं कि कई सवालों को समझना मुश्किल हो गया.
अंतरा का ये भी दावा है कि कुछ सवाल ऐसे लग रहे थे, जैसे उन्हें AI की मदद से तैयार किया गया हो. उन्होंने कहा कि इनमें कुछ ऐसे विचारकों और किताबों का जिक्र था, जो UGC-NET समाजशास्त्र के सिलेबस में शामिल ही नहीं हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र के करीब 50 प्रतिशत हिस्से में स्पेलिंग और व्याकरण की गलतियां थीं. उनके अनुसार, मशहूर समाजशास्त्री George Ritzer का नाम 'Putzer', Talcott Parsons का 'Parsow', G. S. Ghurye का 'Ghunye', A. R. Desai का ‘A. K. Desai’ और Martha Nussbaum का 'Nusbaut' लिख दिया गया था. इतना ही नहीं, कई जगह हिंदी अनुवाद भी गलत और समझने में कठिन थे, जिससे उम्मीदवारों को सवालों का सही मतलब समझने में परेशानी हुई. हालांकि, इन आरोपों पर NTA की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
Didn’t think I would have to reopen X after this long for something this pathetic. The recent NTA NET Sociology exam held on 30th June’26 crossed all limits of academic deceit and accountability. Not even getting started on the irregularity of the paper asking AI generated…
— Antara Chakrabarty | অন্তরা (@ant_taraa) July 1, 2026
समाजशास्त्र पेपर से पहले यूजीसी नेट जून परीक्षा के इंग्लिश पेपर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे. इसे लेकर एनटीए अभी भी सवालों के घेरे में है. दावे के अनुसार यूजीसी नेट के इंग्लिश पेपर में पूछे गए 150 सवालों में से 67 प्रश्न 2 साल पुराने क्वेश्चन पेपर से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं. ऐसे में एनटीए की पारदर्शिता के दावा सवालों के घेरे में है. ये सभी प्रश्न पिछले दो साल के प्रश्न पत्र से मिल रहे हैं और उनके उत्तर ऑप्शन्स का क्रम भी पहले वाले पेपर की तरह ही देखा गया है. हालांकि, अभी तक एनटीए की ओर से कुछ कहा नहीं गया है.