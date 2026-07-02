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UGC NET June 2026: NTA पर फिर उठे सवाल, पहले इंग्लिश पेपर में 67 सवाल कॉपी; अब Sociology पेपर में स्पेलिंग गलतियों का दावा

UGC NET June 2026: यूजीसी नेट जून परीक्षा को लेकर NTA फिर से सवालों के बीच है. पहले यूजीसी नेट जून परीक्षा के इंग्लिश पेपर में 67 सवाल पुराने प्रश्नपत्र से मिलते-जुलते होने का दावा किया गया, वहीं अब समाज शास्त्र पेपर में बड़ी संख्या में स्पेलिंग गलतियां होने का आरोप सामने आया है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 02, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:02 PM IST
UGC NET June 2026: NTA पर फिर उठे सवाल, पहले इंग्लिश पेपर में 67 सवाल कॉपी; अब Sociology पेपर में स्पेलिंग गलतियों का दावा
Image Credit: UGC NET June 2026 ControversySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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