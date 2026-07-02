/UGC NET June 2026: NTA पर फिर उठे सवाल, पहले इंग्लिश पेपर में 67 सवाल कॉपी; अब Sociology पेपर में स्पेलिंग गलतियों का दावा

समाजशास्त्र पेपर से पहले यूजीसी नेट जून परीक्षा के इंग्लिश पेपर को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे. इसे लेकर एनटीए अभी भी सवालों के घेरे में है. दावे के अनुसार यूजीसी नेट के इंग्लिश पेपर में पूछे गए 150 सवालों में से 67 प्रश्न 2 साल पुराने क्वेश्चन पेपर से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं. ऐसे में एनटीए की पारदर्शिता के दावा सवालों के घेरे में है. ये सभी प्रश्न पिछले दो साल के प्रश्न पत्र से मिल रहे हैं और उनके उत्तर ऑप्शन्स का क्रम भी पहले वाले पेपर की तरह ही देखा गया है. हालांकि, अभी तक एनटीए की ओर से कुछ कहा नहीं गया है.