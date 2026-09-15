JEE Main, NEET UG, CUET या UGC NET... इन बड़ी परीक्षाओं के पीछे कौन? जानें NTA की पूरी कहानी

भारत में उच्च शिक्षा में दाखिले और पात्रता से जुड़ी कई बड़ी परीक्षाओं का नाम आते ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA का जिक्र होता है. JEE Main, NEET UG, CUET UG और UGC NET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन में NTA की बड़ी भूमिका है. एजेंसी की वेबसाइट के मुताबिक, NTA शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है.
पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा व्यवस्था, तकनीकी गड़बड़ियों और पेपर लीक जैसे विवादों के कारण NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे हैं. खास तौर पर NEET-UG से जुड़े विवादों के बाद परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा, पारदर्शिता और तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा तेज हुई. इसके बाद परीक्षा प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया. NTA की ओर से 2026 में JEE Main जैसी परीक्षाओं के लिए साइबर सुरक्षा और उम्मीदवारों की पहचान से जुड़ी तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी भी दी गई है.
NTA का मुख्यालय कहां है?
NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्तमान में उसका संपर्क पता First Floor, NSIC-MDBP Building, Okhla Industrial Estate, New Delhi, Delhi-110020 दिया गया है. वेबसाइट पर एजेंसी का हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है. ऐसे में अभ्यर्थियों को किसी भी पत्राचार या प्रशासनिक काम के लिए ताजा जानकारी हमेशा NTA की आधिकारिक वेबसाइट से ही जांचनी चाहिए.
NTA का काम क्या है?
NTA का मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं को तकनीक आधारित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से आयोजित करना है. एजेंसी का गठन इस सोच के साथ किया गया था कि उच्च शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक विशेषज्ञ संस्था काम करे. NTA की आधिकारिक जानकारी में परीक्षा प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया है.
NTA की स्थापना कब हुई?
केंद्र सरकार ने NTA की स्थापना को लेकर फैसला 10 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लिया था. इसके बाद 15 मई 2018 को NTA को Societies Registration Act, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया. वर्ष 2019 से JEE Main का आयोजन भी NTA की जिम्मेदारी में आया.
कौन सी बड़ी परीक्षाएं कराती है NTA?
NTA कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करती है. इनमें JEE Main, NEET UG, CUET UG और UGC NET प्रमुख हैं. इसके अलावा NTA की आधिकारिक परीक्षा सूची में CSIR-NET, SWAYAM, NIFTEE और अन्य परीक्षाएं भी शामिल हैं. यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल, विश्वविद्यालय प्रवेश और उच्च शिक्षा में शिक्षण-अनुसंधान पात्रता जैसे कई क्षेत्रों में एजेंसी की भूमिका है.
JEE Main में क्या भूमिका है?
JEE Main का आयोजन वर्ष 2019 से NTA कर रही है. यह परीक्षा मुख्य रूप से NITs, IIITs और अन्य संबंधित संस्थानों में इंजीनियरिंग दाखिले के लिए महत्वपूर्ण है. JEE Main का Paper 1 B.E./B.Tech और Paper 2 B.Arch/B.Planning से संबंधित है. 2026 में भी परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की गई.
NEET UG क्यों महत्वपूर्ण है?
मेडिकल शिक्षा में दाखिले के लिए NEET UG देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है. NTA इसका आयोजन करती है और परीक्षा से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया, एडमिट कार्ड, परीक्षा, उत्तर कुंजी और परिणाम जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं आधिकारिक पोर्टल पर जारी की जाती हैं. 2026 में भी NTA ने NEET UG से जुड़े कई आधिकारिक नोटिस जारी किए हैं.
CUET UG का क्या महत्व है?
CUET UG के जरिए देश की केंद्रीय और अन्य भाग लेने वाली विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर के कई कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को एक साझा मंच मिलता है. NTA के अनुसार, CUET UG 2026 का आयोजन मई और जून 2026 में किया गया था. परीक्षा में देश और विदेश के केंद्र शामिल रहे.
UGC NET किसके लिए है?
UGC NET मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में Assistant Professor और Junior Research Fellowship (JRF) से जुड़ी पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है. NTA दिसंबर 2018 से UGC NET का आयोजन कर रही है. परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रदर्शन उनकी पात्रता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
छात्रों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
NTA से जुड़ी किसी भी परीक्षा की तारीख, आवेदन, एडमिट कार्ड, उत्तर कुंजी, परिणाम या परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को सोशल मीडिया पोस्ट या अनधिकृत वेबसाइटों के बजाय NTA की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित परीक्षा पोर्टल को प्राथमिकता देनी चाहिए. परीक्षा से जुड़ी जानकारी समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए आधिकारिक नोटिस देखना सबसे सुरक्षित तरीका है.