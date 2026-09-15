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JEE Main, NEET UG, CUET या UGC NET... इन बड़ी परीक्षाओं के पीछे कौन? जानें NTA की पूरी कहानी

जेईई मेन, नीट यूजी, सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाएं कराने वाली NTA से जुड़ा नया अपडेट सामने आया है. जानिए एजेंसी का काम, स्थापना और प्रमुख परीक्षाएं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 15, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:24 AM IST
JEE Main, NEET UG, CUET या UGC NET... इन बड़ी परीक्षाओं के पीछे कौन? जानें NTA की पूरी कहानी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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