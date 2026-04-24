Advertisement
trendingNow13190854
Hindi Newsशिक्षाइंतजार खत्म! आ गया NTET 2026 के एडमिट कार्ड; 28 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए अभी डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

इंतजार खत्म! आ गया NTET 2026 के एडमिट कार्ड; 28 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए अभी डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

NTET 2026 admit card: एनटीए ने NTET 2026 के एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं, जिसे उम्मीदवार अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं. 28 अप्रैल को होने वाली इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड के साथ फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंतजार खत्म! आ गया NTET 2026 के एडमिट कार्ड; 28 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए अभी डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

NTET 2026 admit card: नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ये प्रवेश पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें exams.nta.nic.in/ntet वेबसाइट पर जाना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना हाल टिकट डाउनलोड कर लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट को अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड की जरूरत होगी. लॉगिन करने के बाद वे अपना एडमिट कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी गई होती है. इसके साथ ही रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश भी लिखे होते हैं. छात्रों को इन सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए.

28 अप्रैल को होगी परीक्षा

एनटीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन 28 अप्रैल को किया जाएगा. ये परीक्षा देश के अलग-अलग शहरों में निर्धारित केंद्रों पर होगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में ली जाएगी. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा. एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है. बिना एडमिट कार्ड और आईडी के प्रवेश नहीं मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये परीक्षा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी जैसे विषयों में शिक्षक बनने के इच्छुक छात्रों के लिए आयोजित की जाती है. पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के छात्र इसमें शामिल होते हैं. इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवारों के लिए शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है. इसलिए यह परीक्षा उनके करियर के लिए काफी जरूरी मानी जाती है.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो तो क्या करें

अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है या उसमें कोई गलती नजर आती है, तो वह एनटीए की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है. इसके लिए 011-40759000 नंबर पर कॉल किया जा सकता है. इसके अलावा ntet@nta.ac.in पर ईमेल भी भेजा जा सकता है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पहले वेबसाइट पर जाएं. फिर डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें. लॉगिन डिटेल भरकर सबमिट करें. इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा. इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें- NEET UG Admit Card 2026: इस दिन मिलेगा हॉल टिकट, 3 मई को एग्जाम, तुरंत जानें एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

ntet 2026Admit card

Trending news

धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
crime news
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
बंगाल की आत्मा में बहती है गंगा... PM ने हुगली किनारे बिताया समय; शेयर की तस्वीरें
West Bengal elections 2026
बंगाल की आत्मा में बहती है गंगा... PM ने हुगली किनारे बिताया समय; शेयर की तस्वीरें
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
West Bengal Election 2026
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
West Bengal Election 2026
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
Assembly Election 2026
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
DNA
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
DNA
अप्रैल में 42°C का कहर, मई-जून में बेकाबू होंगे हालात? सवा लाख साल का रिकॉर्ड टूटेगा
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग
Amarnath Yatra 2026
अमरनाथ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर होगी हाईटेक निगरानी, IGP ने की हाई लेवल मीटिंग