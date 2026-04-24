इंतजार खत्म! आ गया NTET 2026 के एडमिट कार्ड; 28 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए अभी डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

NTET 2026 admit card: नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ये प्रवेश पत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें exams.nta.nic.in/ntet वेबसाइट पर जाना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना हाल टिकट डाउनलोड कर लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट को अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड की जरूरत होगी. लॉगिन करने के बाद वे अपना एडमिट कार्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी गई होती है. इसके साथ ही रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश भी लिखे होते हैं. छात्रों को इन सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए.

28 अप्रैल को होगी परीक्षा

एनटीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन 28 अप्रैल को किया जाएगा. ये परीक्षा देश के अलग-अलग शहरों में निर्धारित केंद्रों पर होगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में ली जाएगी. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा. एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है. बिना एडमिट कार्ड और आईडी के प्रवेश नहीं मिलेगा.

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ये परीक्षा आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी जैसे विषयों में शिक्षक बनने के इच्छुक छात्रों के लिए आयोजित की जाती है. पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के छात्र इसमें शामिल होते हैं. इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवारों के लिए शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है. इसलिए यह परीक्षा उनके करियर के लिए काफी जरूरी मानी जाती है.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो तो क्या करें

अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है या उसमें कोई गलती नजर आती है, तो वह एनटीए की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है. इसके लिए 011-40759000 नंबर पर कॉल किया जा सकता है. इसके अलावा ntet@nta.ac.in पर ईमेल भी भेजा जा सकता है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पहले वेबसाइट पर जाएं. फिर डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें. लॉगिन डिटेल भरकर सबमिट करें. इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा. इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

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