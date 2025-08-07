NTET Result 2025: एनटीईटी का रिजल्ट जारी, चेक कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के स्टेप
NTET Result 2025: एनटीईटी का रिजल्ट जारी, चेक कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के स्टेप

NTA Results 2025: अगर आपने यह परीक्षा दी है, तो अपना स्कोर कार्ड तुरंत डाउनलोड करें और भविष्य की तैयारी में जुट जाएं. किसी भी तरह की अपडेट के लिए NTA की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

Written By  chetan sharma|Last Updated: Aug 07, 2025, 02:37 PM IST
NTET Result 2025: एनटीईटी का रिजल्ट जारी, चेक कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के स्टेप

National Testing Agency: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NTET रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है. यह परीक्षा उन पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए थी जो इंडियन मेडिकल सिस्टम और होम्योपैथी के फील्ड में हैं और भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं. जिन छात्रों ने 17 जुलाई 2025 को परीक्षा दी थी, वे अब अपना NTET रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाना होगा. वहां लॉगिन करने के लिए अपना यूजर ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा, जिसके बाद वे अपना स्कोर कार्ड PDF में डाउनलोड कर सकते हैं.

6,261 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से 6,066 परीक्षा में शामिल हुए. कुल 4,107 कैंडिडेट्स ने एनटीईटी 2025 पास किया है. यह परीक्षा 40 शहरों के 55 केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड मोड में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा विशेष रूप से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी के पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए थी जो टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री करना चाहते थे.

NTET स्कोर कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका भी जारी किया गया है.

  • सबसे पहले exams.nta.ac.in वेबसाइट पर जाएं.

  • वहां "Download Score Card" लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्म तिथि, और कैप्चा कोड भरें.

  • 'सबमिट' पर क्लिक करते ही आपका स्कोर कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.

  • स्कोर कार्ड को डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए संभाल कर रखें.

NTET स्कोर कार्ड 2025 में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

  • रिजल्ट कार्ड में ये डिटेल दी गई होंगी:

  • छात्र का नाम

  • रजिस्टर नंबर

  • कोर्स का नाम

  • कुल मार्क्स

  • प्राप्त नंबर

  • सब्जेक्ट/ कोर्स कोड

  • सब्जेक्ट/ कोर्स का नाम

  • पास या फेल का स्टेटस

  • मैक्सिमम नंबर

  • रिजल्ट जारी होने की तारीख

  • NTET Result 2025 Direct link

अगर आपने यह परीक्षा दी है, तो अपना स्कोर कार्ड तुरंत डाउनलोड करें और भविष्य की तैयारी में जुट जाएं. किसी भी तरह की अपडेट के लिए NTA की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

