GK Quiz: टाइगर काउंट में नंबर-1 स्टेट... भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है?

GK Trending Quiz: भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, देश के किस राज्य में बाघोंं की संख्या सबसे ज्यादा है. आइए हम आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और यूनिक जनरल नॉलेज के सवालों के जवाब बताते हैं. जो अगर आप किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता दिलाने के लिए आपके नॉलेज को देश और दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो ये सवाल-जवाब सेट नोट भी करके रख सकते हैं.

सवाल 1: पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है?

जवाब: पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है.

सवाल 2: धरती कितने महाद्वीपों में बंटी हुई है?

जवाब: धरती मुख्य रूप से सात महाद्वीपों (एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया) में बंटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है.

सवाल 4: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है.

सवाल 5: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?

जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, दुनिया के किस देश को कहा जाता है 'लैंड ऑफ सिल्वर'?

सवाल 6: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?

जवाब: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बसेंट थी.

सवाल 7: कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है?

जवाब: कनाडा के दो राष्ट्रीय खेल है, जिसमें- आइस हॉकी (Ice Hockey) राष्ट्रीय शीतकालीन खेल और लैक्रोस (Lacrosse) राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन खेल है.

सवाल 8: दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं?

जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं.

सवाल 9: टेनिस बॉल का रंग क्या होता है?

जवाब: टेनिस बॉल मुख्य रूप से पीले रंग की होती है.

सवाल 10: भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है?

जवाब: भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसे 'टाइगर स्टेट' के नाम से भी जाना जाता है.

ये भी पढ़ें: GK Quiz: दुनिया का वो इकलौता देश कौन सा है, जिसके झंडे में नहीं दिखता लाल-सफेद-नीला रंग?