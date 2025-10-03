Nursing Course: विदेश से करना है नर्सिंग कोर्स? जानें आवेदन प्रोसेस और नौकरी लगने के बाद सैलरी पैकेज कितना

Nursing Course in Abroad: क्या आप 12वीं के बाद नर्सिंग करने का सोच रहे हैं और इसकी पढ़ाई भारत से नहीं बल्कि विदेश से करना चाहते हैं? अगर हां, तो ब्रिटेन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां पर भी मेडिकल क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई के लिए टॉप यूनिवर्सिटी हैं. कई तरह के मेडिकल कोर्स करवाए जाते हैं जिनमें से एक नर्सिंग भी है जिसे करने के बाद नर्स बनने का सपना पूरा हो सकता है. आइए जानते हैं कि ब्रिटेन से नर्सिंग करने पर क्या फायदा हो सकता है? अप्लाई प्रोसेस क्या है? नर्स बनने के बाद कितना सैलरी पैकेज मिलता है?

कैसे बनें ब्रिटेन में नर्स?

अगर आप ब्रिटेन से नर्स बनने का इरादा बना चुके हैं तो इसके लिए नर्सिंग की डिग्री हासिल करना जरूरी होता है. इसके लिए सबसे प्रसिद्ध बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग डिग्री (Bsc) है. ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है. ऐसे छात्र जिनकी स्कूलिंग साइंस, मैथ्स और अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट्स के साथ हुई है वो नर्सिंग कर सकते हैं. ब्रिटेन से नर्सिंग करने वालों के लिए कई यूनिवर्सिटी हैं जो BSc नर्सिंग करवाते हैं.

थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स

नर्सिंग कोर्स के दौरान सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कोर्स भी करवाया जाता है. BSc नर्सिंग कोर्स के दौरान आधा कोर्स प्रैक्टिकल और आधा थ्योरी बेस्ड होता है. इस कोर्स में चार प्रमुख फील्ड- चिल्ड्रन नर्सिंग, एडल्ट नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और लर्निंग डिसेबिलिटी नर्सिंग है. आप किसी भी एक का चयन कर सकते हैं. 3 साल में डिग्री हासिल करने के बाद प्रैक्टिस भी जरूरी है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है.

प्रैक्टिस के लिए कहां से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी?

BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के बाद और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रैक्टिस जरूरी है जिसके लिए नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल (NMC) में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इस दौरान अपने अच्छे स्वास्थ्य और सही व्यवहार के बारे में बताना होता है. अगर आप योग्य रहे तो रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है और NMC रजिस्टर में नाम चढ़ा दिया जाता है. ऐसे में ब्रिटेन में नर्स के रूप में काम करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं.

ब्रिटेन में कितनी है एक नर्स की सैलरी?

सरकार के अनुसार ब्रिटेन में नर्स की सैलरी 37 से 56 लाख रुपये के बीच सालाना है. नर्स के लिए हर हफ्ते काम का समय 37 से 42 घंटे तक का है. नौकरी की इच्छा रखने नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) में अप्लाई कर सकते हैं. यहां बड़ी संख्या में नर्सों को नौकरी पर रखा जाता है.

