Advertisement
trendingNow12945803
Hindi Newsशिक्षा

Nursing Course: विदेश से करना है नर्सिंग कोर्स? जानें आवेदन प्रोसेस और नौकरी लगने के बाद सैलरी पैकेज कितना

Nursing Course in Abroad: नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं? अगर हां, तो किस बात की देरी है? क्या विदेश में कोई ऑप्शन तलाश रहे हैं? अगर हां, तो आइए जानते हैं कि लाखों रुपये की सैलरी कहां से मिल सकती है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 09:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nursing Course: विदेश से करना है नर्सिंग कोर्स? जानें आवेदन प्रोसेस और नौकरी लगने के बाद सैलरी पैकेज कितना

Nursing Course in Abroad: क्या आप 12वीं के बाद नर्सिंग करने का सोच रहे हैं और इसकी पढ़ाई भारत से नहीं बल्कि विदेश से करना चाहते हैं? अगर हां, तो ब्रिटेन भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां पर भी मेडिकल क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई के लिए टॉप यूनिवर्सिटी हैं. कई तरह के मेडिकल कोर्स करवाए जाते हैं जिनमें से एक नर्सिंग भी है जिसे करने के बाद नर्स बनने का सपना पूरा हो सकता है. आइए जानते हैं कि ब्रिटेन से नर्सिंग करने पर क्या फायदा हो सकता है? अप्लाई प्रोसेस क्या है? नर्स बनने के बाद कितना सैलरी पैकेज मिलता है?

कैसे बनें ब्रिटेन में नर्स?

अगर आप ब्रिटेन से नर्स बनने का इरादा बना चुके हैं तो इसके लिए नर्सिंग की डिग्री हासिल करना जरूरी होता है. इसके लिए सबसे प्रसिद्ध बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग डिग्री (Bsc) है. ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है. ऐसे छात्र जिनकी स्कूलिंग साइंस, मैथ्स और अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट्स के साथ हुई है वो नर्सिंग कर सकते हैं. ब्रिटेन से नर्सिंग करने वालों के लिए कई यूनिवर्सिटी हैं जो BSc नर्सिंग करवाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स

नर्सिंग कोर्स के दौरान सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कोर्स भी करवाया जाता है. BSc नर्सिंग कोर्स के दौरान आधा कोर्स प्रैक्टिकल और आधा थ्योरी बेस्ड होता है. इस कोर्स में चार प्रमुख फील्ड- चिल्ड्रन नर्सिंग, एडल्ट नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और लर्निंग डिसेबिलिटी नर्सिंग है. आप किसी भी एक का चयन कर सकते हैं. 3 साल में डिग्री हासिल करने के बाद प्रैक्टिस भी जरूरी है जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. 

प्रैक्टिस के लिए कहां से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी?

BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के बाद और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रैक्टिस जरूरी है जिसके लिए नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल (NMC) में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इस दौरान अपने अच्छे स्वास्थ्य और सही व्यवहार के बारे में बताना होता है. अगर आप योग्य रहे तो रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है और NMC रजिस्टर में नाम चढ़ा दिया जाता है. ऐसे में ब्रिटेन में नर्स के रूप में काम करने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं.

ब्रिटेन में कितनी है एक नर्स की सैलरी?

सरकार के अनुसार ब्रिटेन में नर्स की सैलरी 37 से 56 लाख रुपये के बीच सालाना है. नर्स के लिए हर हफ्ते काम का समय 37 से 42 घंटे तक का है. नौकरी की इच्छा रखने नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) में अप्लाई कर सकते हैं. यहां बड़ी संख्या में नर्सों को नौकरी पर रखा जाता है. 

ये भी पढ़ें- B.Sc. vs BS Course: बीएससी और बीएस में क्या है अंतर, जानें कौन सा कोर्स करना ज्यादा सही?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Nursing Course

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;