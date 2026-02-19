Advertisement
OAV Result 2026: ओडिशा आदर्श विद्यालय का रिजल्ट जारी, 6वीं से 9वीं स्टूडेंट्स की प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट भी आ गई सामने

ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट 18 फरवरी 2026 की शाम 6 बजे के बाद ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 19, 2026, 08:05 AM IST
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा ने कक्षा 6 में प्रवेश और कक्षा 7, 8 व 9 में लेटरल एंट्री के लिए आयोजित ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेश परीक्षा (OAVET) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा 9 जनवरी 2026 को राज्य भर के तय परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी. करीब एक महीने तक कॉपियों की जांच और अंकों की तैयारी के बाद फरवरी के बीच में रिजल्ट जारी कर दिया गया है.

बता दें, बोर्ड की ओर से जारी सूचना में साफ कहा गया है कि ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रवेश परीक्षा OAVET-2026 और ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय प्रवेश परीक्षा (OMAVET)-2026 का परिणाम 18 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in पर जाकर देख सकते हैं.

ऐसे देखें अपना रिजल्ट
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट bseodisha.ac.in या orissaresults.nic.in पर जाना होगा. उसके बाद वहां OAV Entrance Test Result 2026 लिंक पर क्लिक करना है. इसके बाद अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी जो एडमिट कार्ड में दी गई है. जानकारी भरते ही स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देने लग जाएगा. छात्र उसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं क्योंकि आगे की प्रवेश प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ेगी.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या रहेगा
रिजल्ट शीट में छात्र का नाम और रोल नंबर, पिता और माता का नाम, लिंग, श्रेणी की जानकारी, हर विषय में मिले अंक, कुल अंक और पास या क्वालिफाई होने की स्थिति दी गई है. स्कोरकार्ड में छपी हर जानकारी अहम है क्योंकि इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी. दस्तावेजों की जांच होगी. आखिर में सीट अलॉटमेंट किया जाएगा.

बता दें, छात्र चाहें तो वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें रिजल्ट से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है. जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बिना देरी किए अपना परिणाम देख लें और आगे की प्रक्रिया के लिए जरूरी कागजात तैयार रखें.

