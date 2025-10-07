Advertisement
October School Holidays 2025: लगातार 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल! दिवाली पर स्कूलों की लंबी छुट्टियां, यहां देखें पूरी हॉलिडे लिस्ट

Oct 07, 2025, 02:10 PM IST
October School Holidays 2025: त्योहारों से भरा अक्टूबर छुट्टियों के लिहाज से शानदार है. खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्हें स्कूल की छुट्टी का अक्सर इंतजार रहते हैं. महीने की शुरुआत में नवमी और दशमी की छुट्टी रही. जबकि, वाल्मीकि जयंती के अवसर पर भी कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रही. अक्टूबर के पहले सप्ताह में छुट्टियों का सिलसिला थमा नहीं बल्कि आगामी दिनों में छुट्टियां ही छुट्टियां रहने वाली हैं. अक्टूबर में दिवाली की छुट्टियां एक या दो दिन की नहीं बल्कि 5 दिनों की रहने वाली है.

जी हां, इस बार की दिवाली बच्चों के लिए तो शानदार ही रहने वाली है क्योंकि उन्हें 5 दिनों तक घर पर मजे करने को मिलेगा. देश के कई राज्यों में दिवाली की 5 छुट्टियां रहने वाली है, आइए जानते हैं कब-कब स्कूल बंद रहेंगे.

कब से कब तक हैं त्योहार?

18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस है. इसके बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्योहार रहेगा. ये सभी फेस्टिवल बच्चों के लिए खास हो सकते हैं. पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों के स्कूलों के अलावा कई कॉलेज भी दिवाली के अवसर पर बंद रहेंगे.

क्या धनतेरस पर स्कूल रहेंगे बंद?

18 अक्टूबर, 2025 को धनतेरस है और जिस स्कूल में महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी होती है वो स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, धनतेरस की सरकारी छुट्टी नहीं है लेकिन राजकीय या नियम अनुसार स्कूल की छुट्टी हो सकती है.

लगातार 5 दिन बंद रहेंगे स्कूल

19 अक्टूबर, रविवार- इस साप्ताहिक छुट्टी होने के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

20 अक्टूबर, सोमवार- इस दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली है. इस अवसर पर कई राज्य में स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

21 अक्टूबर, मंगलवार- इस दिन दिवाली है और इस अवसर पर सभी राज्य के स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

22 अक्टूबर, बुधवार- इस दिन गोवर्धन पूजा है और इस अवसर पर कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे.

23 अक्टूबर, गुरुवार- इस दिन भाई दूज है और सभी राज्य के स्कूल बंद रहेंगे.

आपके बच्चों के स्कूल में इन पांचों दिन छुट्टी है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए एक बार आप स्कूल से संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं. बच्चों की कब-कब दिवाली की छुट्टी रहने वाली है.

ये भी पढ़ें- अक्टूबर में छुट्टियां ही छुट्टियां! त्योहारों के दौरान घर बैठे भी कर सकेंगे एक्स्ट्रा कमाई; जानें वर्क फ्रॉम होम के जॉब आइडियाज

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

school holidaysdiwali 2025

