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Odisha 10th Result 2026: ओडिया कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी, bseodisha.ac.in पर मार्कशीट डाउनलोड करने का लिंक

BSE Odisha 10th Result 2026 OUT: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE) ने ओडिशा कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. शाम 6 बजे से bseodisha.ac.in पर क्लास 10 की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 02, 2026, 04:10 PM IST
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Odisha 10th Result 2026 out
Odisha 10th Result 2026 out

BSE Odisha 10th Result 2026 OUT: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (BSE) ने हाईस्कूल (AHSC- 10वीं बोर्ड परीक्षा) का रिजल्ट जारी कर दिया है. ओडिशा स्कूल और मास शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) ओडिशा कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित किया है. हालांकि, अभी तक रिजल्ट चेक करने का लिंक सक्रिय नहीं किया गया है. जानकारी के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक 2 मई को शाम 6 बजे के बाद एक्टिव किया जाएगा. इसके बाद स्टूडेंट अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे. इस साल लगभग 5.6 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और सभी को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे.  

Odisha 10th Result 2026: कहां-कहां जारी होगा रिजल्ट?

  • bseodisha.ac.in

  • orissaresults.nic.in

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SMS से कैसे चेक करें 10वीं का रिजल्ट?

अगर वेबसाइट काम न करे या क्रैश हो जाए या फिर लोडिंग में ज्यादा समय लगाएं तो अपना रिजल्ट देखने के लिए 10वीं के स्टूडेंट को एसएमएस का तरीका अपनाना होगा. एसएमएस के माध्यम से परिणाम देखने के लिए स्टूडेंट को रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. अपने फोन से 5676750 नंबर पर 'OR10' एसएमएस भेज दें. इसके बाद कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर 10वीं का परिणाम शो हो जाएगा.

कितने अंक लाने वाले पास?

ओडिशा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में पास होने के लिए स्टूडेंट को प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज कम से कम 30% अंक हासिल करने होंगे. जबकि, कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा. ऐसे उम्मीदवार जिनके अंक कम आए हैं या एक-दो सब्जेक्ट में 33 प्रतिशत अंक नहीं आए हैं तो उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी. हालांकि, इन परीक्षाओं के शेड्यूल से लेकर अन्य डिटेल्स बोर्ड बाद में जारी करेगा.

कैसे चेक करें कक्षा 10वीं का रिजल्ट?

  1. सबसे पहले बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.ac.in या orissaresults.nic.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए एक्टिव लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद स्टूडेंट अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करने के बाद सबमिट करें.

  4. स्क्रीन पर ओडिशा 10वीं का परिणाम शो हो जाएगा जिससे सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकेंगे.

  5. यहां से अपना स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.

नोट- आधिकारिक वेबसाइट http://bseodisha.ac.in/ पर ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड की गई 10वीं की मार्कशीट एक प्रोविजनल मार्कशीट यानी अस्थायी मार्कशीट है. स्टूडेंट को अपने स्कूल से ओरिजनल मार्कशीट रिजल्ट के करीब 10 से 15 दिनों में जारी हो सकती है.

ये भी पढ़ें- GSEB 12th Result 2026 Date: इस दिन जारी हो सकता है गुजरात बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, gseb.org पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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