एक साथ पढ़ाई, एक जैसा स्कोर! जुड़वा भाइयों ने JEE Main 2026 में किया कमाल, रिजल्ट देख सब चौंके

Hindi Newsशिक्षाएक साथ पढ़ाई, एक जैसा स्कोर! जुड़वा भाइयों ने JEE Main 2026 में किया कमाल, रिजल्ट देख सब चौंके

Mahroof and masroor: ओडिशा के भुवनेश्वर के जुड़वा भाइयों महरूफ और मस्रूर अहमद खान ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 में लगभग समान अंक हासिल किए हैं. दोनों साथ पढ़ते थे, एक जैसा समय देते थे और एक-दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:47 PM IST
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 16 फरवरी को जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट आते ही भुवनेश्वर के दो जुड़वा भाइयों की चर्चा शुरू हो गई है. महरूफ और मस्रूर अहमद खान ने इस परीक्षा में लगभग एक जैसे अंक हासिल किए हैं. दोनों ने मिलकर तैयारी की और कोटा में रहकर पढ़ाई की थी.

साथ पढ़ाई और साथ सफलता
मस्रूर अहमद खान ने बताया कि वह 10वीं कक्षा से ही कोटा में रह रहे हैं. पिछले 3 साल से वह कोचिंग के नोट्स और स्टडी मैटेरियल को फॉलो कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा मोटिवेशन मिला इसी वजह से अच्छे नंबर आए. उन्होंने बताया कि वह और उनके भाई महरूफ साथ बैठकर पढ़ते थे. दोनों का पढ़ाई का समय भी एक जैसा था. वे एक-दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, साथ ही कई चीजें एक-दूसरे से सीखते थे.

टीचर्स की सलाह पर किया फोकस
मीडिया से बातचीत में एक भाई ने कहा कि उन्हें ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि शिक्षकों ने हर कदम पर मार्गदर्शन दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने वही किया जो टीचर्स ने बताया. जो काम दिया गया, उसे समय पर पूरा किया. उन्होंने साफ कहा कि कोई खास तरीका नहीं अपनाया बस नियमित पढ़ाई की थी.

रिजल्ट की मुख्य बातें
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 पेपर 1 (बीई/बीटेक) का रिजल्ट घोषित किया. इस बार कुल 12 छात्रों ने 100 एनटीए स्कोर हासिल किया. यह परीक्षा देशभर के 326 शहरों में बने 658 केंद्रों पर कराई गई. इसमें 15 शहर विदेश में भी शामिल थे. करीब 96.26 प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया.

कई भाषाओं में हुई परीक्षा
यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट या कहें तो सीबीटी मोड में ली गई. छात्रों को 13 भाषाओं में पेपर देने का विकल्प मिला था. इनमें असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल थीं.

विदेशों में भी परीक्षा
JEE मेन सेशन 1 की परीक्षा 15 अंतरराष्ट्रीय शहरों में भी हुई. इनमें मनामा, दोहा, दुबई, काठमांडू, मस्कट, रियाद, शारजाह, सिंगापुर, कुवैत सिटी, कुआलालंपुर, लागोस, वेस्ट जावा, वाशिंगटन, म्यूनिख और अबू धाबी शामिल हैं. फिलहाल पेपर 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है. पेपर 2 (बी आर्क और बी प्लानिंग) का रिजल्ट बाद में घोषित किया जाएगा.

