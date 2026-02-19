Odisha BSE Exam 2026: आज से ओडिशा बीएसई परीक्षा शुरू, कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स नोट कर लें टाइम टेबल और जरूरी डिटेल्स

Odisha BSE Exam 2026 Class 10th First Language Paper: ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE Odisha) की ओर से आज यानी 19 फरवरी 2026 को 10वीं का पहला पेपर लैंग्वेज का आयोजित किया जाएगा. ओडिशा बीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक चलेगी. सभी 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जरूरी है कि वो एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स जान लें. ओडिशा बीएसई एग्जाम को सिर्फ एक शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा जो 2 घंटे 30 मिनट तक चलेगा. आइए ओडिशा बीएसई कक्षा 10वीं का टाइम टेबल, क्या लेकर जाएं और क्या नहीं समेत अन्य जरूरी डिटेल्स जान लेते हैं.

Odisha BSE Exam 2026 Class 10 First Paper: टाइम टेबल

ओडिशा बीएसई कक्षा 10वीं का पहला पेपर फर्स्ट लैंग्वेज का आयोजित किया जाएगा. 19 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. एग्जाम की शुरुआत होने से लगभग आधे घंटे पहले छात्रों को एग्जाम हॉल में एंट्री करनी होगी. देरी से पहुंचने पर एंट्री नहीं मिलेगी. ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश छात्रों के लिए जारी किए गए हैं जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा.

Odisha BSE Exam 2026: स्टूडेंट्स न करें ये काम

बीएसई ओडिशा 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान देना होगा कि एग्जाम सेंटर के निर्देशों का पालन करना जरूरी है. किसी भी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी न करें जो नियम के खिलाफ हो. एग्जाम में चीटिंग के लिए कोई सामग्री साथ न रखें. इसके अलावा गैजेट्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक आईटम्स को लेकर न जाए. एग्जाम हॉल में स्मार्टवॉच, स्मार्टफोन आदि लेना जाना मना है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या लेकर जाएं?

ओडिशा बोर्ड का एडमिट कार्ड और स्कूल का आईडी कार्ड साथ लेकर जरूर जाइए. आप हाथों में साधारण घड़ी पहन सकते हैं. स्कूल यूनिफॉर्म में जाना जरूरी होगा. प्राइवेट स्टूडेंट्स साधारण कपड़े पहनकर जा सकते हैं.

Odisha BSE Exam 2026: 19 फरवरी से 2 मार्च तक की 10वीं डेट शीट

10वीं का पहला पेपर- 19 फरवरी, गुरुवार को ओडिशा में फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर

10वीं का दूसरा पेपर- 21 फरवरी, शनिवार दूसरी भाषा (अंग्रेजी/हिंदी) का पेपर

10वीं का तीसरा पेपर- 23 फरवरी, सोमवार साइंस का पेपर

10वीं का चौथा पेपर- 25 फरवरी, बुधवार सोशल साइंस का पेपर

10वीं का पांचवा पेपर- 27 फरवरी, शुक्रवार गणित का पेपर

ये भी पढ़ें- CBSE Board Exam: सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का तीसरा एग्जाम कब? साइंस पेपर की तैयारी के लिए दिन कम; ये हैं काम के Tips