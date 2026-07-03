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Odisha Class 1-4 Textbooks: NCERT बुक विवाद के बाद इस राज्य की सरकार अलर्ट! अब जनता बताएगी कैसी होंगी किताबें

Odisha Class 1st to 4th Textbooks: ओडिशा सरकार ने कक्षा 1 से 4 की संशोधित पाठ्यपुस्तकों के डिजिटल ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिए हैं और 7 दिनों के अंदर आम जनता, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से सुझाव मांगे हैं. ये कदम 2026-27 की किताबों में 1,678 गलतियां मिलने के बाद उठाया गया है. सुझावों की समीक्षा के बाद ही नई किताबों की छपाई और वितरण किया जाएगा.

Written BySimran Singh
Published: Jul 03, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:14 PM IST
Odisha Class 1-4 Textbooks: NCERT बुक विवाद के बाद इस राज्य की सरकार अलर्ट! अब जनता बताएगी कैसी होंगी किताबें
Image Credit: Odisha Class 1-4 TextbooksSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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