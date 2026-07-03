/Odisha Class 1-4 Textbooks: NCERT बुक विवाद के बाद इस राज्य की सरकार अलर्ट! अब जनता बताएगी कैसी होंगी किताबें

Odisha Class 1st to 4th Textbooks: देशभर में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की नई किताबों में किए गए बदलाव और उन्हें लेकर हुई चर्चाओं के बीच ओडिशा सरकार ने एक अलग पहल की है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कक्षा 1 से 4 की नई किताबों को अंतिम रूप देने से पहले आम जनता की राय ली जाएगी. ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब हाल ही में राज्य की स्कूल की किताबों में 1,678 गलतियां सामने आने के बाद सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. ओडिशा सरकार ने कक्षा 1 से 4 की संशोधित किताबों के डिजिटल ड्राफ्ट पब्लिक कर दिए हैं.