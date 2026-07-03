/Odisha Class 1-4 Textbooks: NCERT बुक विवाद के बाद इस राज्य की सरकार अलर्ट! अब जनता बताएगी कैसी होंगी किताबें

Odisha Class 1st to 4th Textbooks: देशभर में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की नई किताबों में किए गए बदलाव और उन्हें लेकर हुई चर्चाओं के बीच ओडिशा सरकार ने एक अलग पहल की है. राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कक्षा 1 से 4 की नई किताबों को अंतिम रूप देने से पहले आम जनता की राय ली जाएगी. ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब हाल ही में राज्य की स्कूल की किताबों में 1,678 गलतियां सामने आने के बाद सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. ओडिशा सरकार ने कक्षा 1 से 4 की संशोधित किताबों के डिजिटल ड्राफ्ट पब्लिक कर दिए हैं.
सरकार ने शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वो अगले 7 दिनों में इन किताबों की समीक्षा करें और अगर कोई गलती दिखे या सुझाव देना चाहते हों तो उसे साझा करें. सुझाव ईमेल या विद्या समीक्षा केंद्र (Vidya Samiksha Centre) हेल्पलाइन के जरिए भेजे जा सकते हैं.
ये फैसला 2026-27 शैक्षणिक सत्र की नई किताबों में 1678 तथ्यात्मक, टाइपिंग और प्रिंटिंग संबंधी गलतियां सामने आने के बाद लिया गया है. इन गलतियों को लेकर राज्यभर में विवाद खड़ा हो गया था. इसके बाद सरकार ने सभी गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया शुरू की और संशोधित ड्राफ्ट तैयार किए.
स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग (SME), ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी (OSEPA) और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) की वेबसाइटों पर कक्षा 1 से 4 तक की संशोधित डिजिटल किताबें अपलोड की गई हैं.
स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के अनुसार परामर्श अवधि में प्राप्त सभी सुझावों की जांच की जाएगी. जरूरत होने पर बदलाव शामिल किया जाएगा और उसके बाद ही किताबों को अंतिम मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद बिना गलतियों की नई किताबें छापकर स्कूलों में भेजी जाएंगी जिससे पढ़ाई प्रभावित न हो.
1,678 गलतियों के बाद ओडिशा सरकार का कहना है कि इस बार किताबों को अंतिम रूप देने से पहले जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है जिससे छात्रों तक पूरी तरह त्रुटिरहित किताबें पहुंच सकें. सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त सभी सुझावों की समीक्षा के बाद ही नई किताबों की छपाई और उन्हें स्कूलों में वितरित किया जाएगा.
गौरतलब है कि हाल के समय में NCERT की कुछ नई किताबें भी अपने कंटेंट और अन्य कमियों को लेकर विवादों में रही हैं. ऐसे में ओडिशा सरकार ने अंतिम प्रकाशन से पहले सार्वजनिक समीक्षा की प्रक्रिया अपनाकर संभावित गलतियों को पहले ही सुधारने की कोशिश की है.