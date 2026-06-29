/8वीं की किताब में बॉलीवुड से जुड़े लोकगीतों पर विवाद, ओड़िया लोकसंगीत को जगह देने की उठी मांग

यह नया विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब हाल ही में राज्य की नई पाठ्यपुस्तकों में बड़ी संख्या में त्रुटियां मिलने का मामला भी सुर्खियों में रहा था. जांच में कुल 1,678 गलतियां सामने आई थीं, जिनमें तथ्यात्मक, भाषाई, वर्तनी और सामग्री से जुड़ी कई कमियां शामिल थीं. ये त्रुटियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार की गई कई नई पुस्तकों में पाई गई थीं.