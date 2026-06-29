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8वीं की किताब में बॉलीवुड से जुड़े लोकगीतों पर विवाद, ओड़िया लोकसंगीत को जगह देने की उठी मांग

ओडिशा की नई कक्षा 8 की कला शिक्षा पुस्तक 'कृति' में बॉलीवुड से लोकप्रिय हुए राजस्थानी और कश्मीरी लोकगीत शामिल होने पर विवाद शुरू हो गया है. जानें पूरा मामला, सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया और सरकार का पक्ष.

Written ByManoj Kumar
Published: Jun 29, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:10 PM IST
8वीं की किताब में बॉलीवुड से जुड़े लोकगीतों पर विवाद, ओड़िया लोकसंगीत को जगह देने की उठी मांग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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