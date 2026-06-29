/8वीं की किताब में बॉलीवुड से जुड़े लोकगीतों पर विवाद, ओड़िया लोकसंगीत को जगह देने की उठी मांग

ओडिशा की नई कक्षा 8 की कला शिक्षा पुस्तक 'कृति' में बॉलीवुड से लोकप्रिय हुए राजस्थानी और कश्मीरी लोकगीत शामिल होने पर विवाद शुरू हो गया है. जानें पूरा मामला, सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया और सरकार का पक्ष.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत तैयार की गई ओडिशा की नई स्कूली किताबें एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार विवाद आठवीं कक्षा की कला शिक्षा की पुस्तक 'कृति' को लेकर है. किताब में ऐसे लोकगीतों को शामिल किया गया है, जिन्हें बॉलीवुड फिल्मों के जरिए देशभर में लोकप्रियता मिली थी. इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है.
पुस्तक के 'मो संगीत जगत' अध्याय में एक पारंपरिक राजस्थानी लोकगीत के बोल दिए गए हैं, जिसे वर्ष 1999 में रिलीज हुई एक चर्चित हिंदी फिल्म के बाद पूरे देश में पहचान मिली थी. इसके अलावा एक कश्मीरी लोकगीत भी शामिल किया गया है, जिसे बाद में एक बॉलीवुड फिल्म के जरिए लोकप्रिय बनाया गया था.
सोशल मीडिया पर क्यों उठे सवाल?
इन गीतों के शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स, छात्र और अभिभावकों का कहना है कि ओडिशा के स्कूली पाठ्यक्रम में राज्य की समृद्ध लोकसंगीत और शास्त्रीय संगीत परंपरा को अधिक महत्व मिलना चाहिए. उनका मानना है कि स्थानीय संस्कृति से जुड़े गीत छात्रों के लिए अधिक प्रासंगिक होंगे.
पहले भी क्यों घिर चुकी हैं किताबें?
यह नया विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब हाल ही में राज्य की नई पाठ्यपुस्तकों में बड़ी संख्या में त्रुटियां मिलने का मामला भी सुर्खियों में रहा था. जांच में कुल 1,678 गलतियां सामने आई थीं, जिनमें तथ्यात्मक, भाषाई, वर्तनी और सामग्री से जुड़ी कई कमियां शामिल थीं. ये त्रुटियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार की गई कई नई पुस्तकों में पाई गई थीं.
सरकार पर क्यों उठे सवाल?
इस मुद्दे पर शिक्षकों, अभिभावकों और विपक्षी दलों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे. मामला सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा का विषय बना था.
सरकार ने क्या कार्रवाई की?
इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर पूरे मामले की जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
किन अधिकारियों पर गिरी गाज?
सरकार ने एससीईआरटी के चार वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया, जिनमें पूर्व निदेशक मनोज पाढ़ी भी शामिल हैं. इसके अलावा छह अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है.
जांच समिति ने क्या सुझाव दिए?
जांच समिति ने पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 14 अहम सिफारिशें दी हैं. इनमें मास्टर एराटा रजिस्टर तैयार करना, सभी छात्रों तक समय पर संशोधित जानकारी पहुंचाना और पुस्तकों की जांच के लिए अलग क्वालिटी एश्योरेंस सेल बनाना शामिल है.
आगे सरकार क्या करेगी?
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे से किसी भी पाठ्यपुस्तक को भाषा, तथ्य, चित्र और गुणवत्ता की पूरी जांच के बाद ही छपाई की अनुमति दी जाएगी.
आगे क्या हो सकता है?
अब कला शिक्षा की पुस्तक में शामिल इन गीतों को लेकर शुरू हुई बहस ने एक बार फिर राज्य में स्कूली पाठ्यपुस्तकों की सामग्री, गुणवत्ता और स्थानीय सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा तेज कर दी है. यदि इस मामले में राज्य सरकार, एससीईआरटी या शिक्षा विभाग की ओर से कोई नया आधिकारिक बयान या निर्णय सामने आता है, तो इस खबर को उसी अनुसार अपडेट किया जाएगा.