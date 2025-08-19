Free यूनिफॉर्म, जूते और मोजे! इस राज्य में शिशु वाटिका छात्रों के लिए शुरू हुई पहल, सरकार ने की घोषणा

Odisha Government: सरकारी स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए ओडिशा सरकार ने एक कदम उठाया है. सरकार ने एक नई पहल की घोषणा की है, जिसके तहत शिशु वाटिका (Pre-primary classes) में एडमिशन लेने वाले बच्चों को फ्री यूनिफार्म और अन्य आवश्यक चीजे दी जाएंगी.

फ्री में यूनिफार्म, जूते, मोजे

स्कूल एवं शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने बताया कि इस योजना से राज्य के 45,000 प्राथमिक विद्यालयों में शिशु वाटिका कक्षाओं में नामांकित कुल 3,10,849 बच्चे लाभान्वित होंगे. प्रत्येक बच्चे को एडमिशन के वक्त फ्री में यूनिफार्म, जूते, मोजे और ट्रैक पैंट दिए जाएंगे. राज्य सरकार ने इस पहल के तहत प्रति बच्चे 1,000 रुपए आवंटित किए हैं.

स्कूल छोड़ने में आएगी कमी

मंत्री गोंड ने कहा कि स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग इस योजना को अच्छे तरीके से लागू करने के लिए एक व्यापक योजना बना रही है. उन्होंने भरोसा जताया है कि ये कदम बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेगा और सीखने की आदत को भी बढ़ाया. इन चीजों के वजह से छात्र खुशी-खुशी स्कूल जाना पसंद करेंगे. साथ ही स्कूल छोड़ने की बातों में कमी भी आएगी.

कम उम्र में बड़ा मुकाम: मनिका विश्वकर्मा के सिर सजा Miss Universe India 2025 का ताज, जानें उनकी शिक्षा?

बच्चों का लगेगा मन

उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करके स्कूली शिक्षा को जवाबदेह बनाना और स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना है. ओडिशा सरकार के इस पहल का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों को वित्तीय बाधाओं के बिना गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना है. इससे पहले ओडिशा स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान स्कूल छोड़ने वालों की समस्या को कम करने के लिए "आसा स्कूल जिबा" (चलो स्कूल चलें) नामक एक राज्यव्यापी पहल शुरू की है.

अभियान के लिए हो रही बैठक

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य भर में पैरेंट्स, टीचर, स्कूल प्रबंधन और विकास समितियों (एसएमडीसी) की विशेष बैठकें आयोजित की गई. इन बैठकों का उद्देश्य स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करना, उनके आयु के आधार पर कक्षाओं में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना और छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़ने से रोकना आदि शामिल है.

फ्री, फ्री, फ्री! स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग? कोई भी घर बैठे सीख सकता है ये AI Course, जानें अप्लाई प्रोसेस

इनपुट- आईएएनएस