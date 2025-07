स्कूली शिक्षा में देश के इस राज्य ने बनाई 5वें स्थान पर जगह, पूर्व CM नवीन पटनायक ने जताई खुशी

Performance Grading Index: भारत सरकार की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई 2.0) रिपोर्ट 2023-24 में ओडिशा ने स्कूली शिक्षा में नेशनल लेवल पर पांचवां स्थान हासिल किया है. पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है.

ओडिशा ने पीजीआई 2.0 में 595.6 नंबर हासिए किए. यह 2019 में 14वें स्थान की तुलना में काफी ज्यादा सुधार है. पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई और इसे राज्य की 5टी पहल का परिणाम बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ओडिशा ने स्कूली शिक्षा में देश में पांचवां स्थान हासिल किया है. यह स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के हमारे सामूहिक प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

Glad to share that Odisha has earned 5th rank nationally in School Grading System, as per Performance Grading Index (PGI-2.0) Report released by Government of India. Odisha has achieved score of 595.6 and secured PRACHESTA-3 grade for the academic year 2023-24, up from 14th in… pic.twitter.com/RxYEQcGhM0

