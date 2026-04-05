मुख्यमंत्री मोहन मांझी का बड़ा फैसला, मेडिकल और टेक्निकल पढ़ाई में ST-SC कोटा हुआ दोगुना, पहली बार ओबीसी को भी मिला हक

Odisha reservation hike: ओडिशा में आरक्षण को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. राज्य सरकार ने मेडिकल और टेक्निकल पढ़ाई में एससी और एसटी छात्रों का कोटा बढ़ा दिया है. साथ ही पहली बार ओबीसी छात्रों के लिए भी आरक्षण लागू किया गया है. यहां ओबीसी को एसईबीसी यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा जाता है. यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया.

सरकार के इस नए फैसले के तहत अब आरक्षण का प्रतिशत काफी बढ़ गया है. पहले एसटी छात्रों को 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता था. अब इसे बढ़ाकर 22.50 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं एससी छात्रों का आरक्षण 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.25 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अलावा ओबीसी यानी एसईबीसी छात्रों के लिए 11.25 प्रतिशत का नया कोटा शुरू किया गया है. इससे ज्यादा छात्रों को पढ़ाई में मौका मिलेगा.

आबादी के हिसाब से लिया गया ये फैसला

सरकार का कहना है कि यह फैसला आबादी के हिसाब से लिया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में एसटी की आबादी 22 प्रतिशत से ज्यादा है. लेकिन उन्हें अब तक सिर्फ 12 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था. इसी तरह एससी की आबादी करीब 17 प्रतिशत है. फिर भी उन्हें केवल 8 प्रतिशत ही कोटा मिलता था. इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए आरक्षण बढ़ाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-कौन से कोर्स होंगे शामिल?

यह नया आरक्षण सिर्फ मेडिकल तक सीमित नहीं रहेगा. इसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे संस्थानों में भी लागू किया जाएगा. इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेद और एग्रीकल्चर जैसे कई कोर्स इसमें शामिल हैं. यानी तकनीकी और प्रोफेशनल पढ़ाई करने वाले छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा.

इस फैसले का असर सीटों की संख्या पर भी साफ दिखेगा. पहले मेडिकल की 2421 सीटों में एसटी को 290 सीटें मिलती थीं. अब यह बढ़कर 545 हो जाएंगी. वहीं एससी की सीटें 193 से बढ़कर 393 हो जाएंगी. इंजीनियरिंग में भी बड़ा बदलाव होगा. एसटी की सीटें 5349 से बढ़कर 10030 हो जाएंगी. एससी की सीटें 3566 से बढ़कर 7244 हो जाएंगी. वहीं पहली बार ओबीसी छात्रों के लिए भी सैकड़ों सीटें आरक्षित की जाएंगी. इससे राज्य के हजारों छात्रों को आगे बढ़ने का नया मौका मिलेगा.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू