आसमान से बरस रही आग, 44 डिग्री पारे के बीच सीएम का बड़ा फैसला! 27 अप्रैल से इस राज्य के सभी स्कूलों में ताला

Odisha school summer vacation 2026: भीषण गर्मी को देखते हुए ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां तय समय से पहले शुरू कर दी जाएंगी. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया है. सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी सभी स्कूल 27 अप्रैल 2026 से बंद रहेंगे. ये कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है. लगातार बढ़ते तापमान ने हालात को गंभीर बना दिया है.

सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी काम जारी रहेंगे. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बताया कि परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगी. इसके अलावा जनगणना और अन्य प्रशासनिक कार्य भी चलते रहेंगे. यानी पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियां कुछ हद तक जारी रहेंगी. लेकिन बच्चों को तेज गर्मी में स्कूल आने से राहत मिलेगी.

आ गया है हीटवेव का अलर्ट

राज्य में गर्मी का असर काफी खतरनाक हो चुका है. कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. करीब 24 शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई इलाकों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. खुर्दा, क्योंझर, अंगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और बोलांगीर जिलों में विशेष चेतावनी दी गई है. इसके अलावा कई अन्य जिलों में येलो वार्निंग लागू है.

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गर्मी में देखते हुए पहले भी बदल चुके हैं स्कूलों का समय

इससे पहले भी सरकार ने गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बदला था. मार्च में घोषणा की गई थी कि अप्रैल से कक्षाएं सुबह की शिफ्ट में चलेंगी. ताकि बच्चे दोपहर की तेज धूप से बच सकें. आंगनवाड़ी केंद्रों का समय भी घटा दिया गया था. सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही संचालन रखा गया. ये कदम भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया था.

दुसरे राज्यों में भी दिख रहा है गर्मी का असर

सिर्फ ओडिशा ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी गर्मी का असर दिख रहा है. उत्तर प्रदेश और बिहार में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. लखनऊ में छोटे बच्चों की कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक कर दी गई हैं. वहीं पटना में भी स्कूल दोपहर से पहले ही बंद करने के निर्देश हैं. सरकारों का मानना है कि बच्चों की सेहत सबसे जरूरी है. इसलिए गर्मी के इस दौर में एहतियात बरता जा रहा है. बदलते मौसम का असर अब पढ़ाई पर भी साफ नजर आ रहा है.

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