PF, HR, TDS... ये हैं ऑफिस में बार-बार सुनाई देने वाले शब्द, हर Employee को पता होने चाहिए इनके फुल फॉर्म!

Full Forms: जो लोग ऑफिस जाते हैं या किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, वे अक्सर अपने कार्यस्थल पर कई ऐसे शब्द सुनते हैं जिनका उपयोग रोजमर्रा के काम, सैलरी, टैक्स, पेंशन और HR प्रक्रियाओं में किया जाता है. ऐसे में यदि आप नौकरी की दुनिया में नए हैं और इन शब्दों का सही मतलब नहीं समझ पाते है, तो यह लेख आपके बेहद काम की है. इसमें हम आपके लिए ऑफिस में बार-बार सुनाई देने वाले महत्वपूर्ण शब्दों के फुल फॉर्म लेकर आए हैं, जो आपको नौकरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, सैलरी-स्लिप और कंपनी नीतियों को आसानी से समझने में मदद करेंगे. इन फुल फॉर्म की जानकारी से आप अपने अधिकारों और फायदे सही समय पर प्राप्त कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

HR : ह्यूमन रिसोर्सेज (Human Resources) Add Zee News as a Preferred Source

PF : प्रोविडेंट फंड (Provident Fund)

EPS : कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme)

ESIC : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation)

TDS : स्रोत पर कर कटौती (Tax Deducted at Source)

CTC : फॉर्म कॉस्ट टू कंपनी (Cost to Company)

KPI : मुख्य प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicator)

MIS : प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System)

NOC : नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No Objection Certificate)

IDA : औद्योगिक महंगाई भत्ता (Industrial Dearness Allowance)

HRA : हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance)

LTA : लीव ट्रैवल अलाउंस (Leave Travel Allowance)

ROI : निवेश पर प्रतिफल (Return on Investment)

IPO : इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering)

UAN : यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number)

CL : आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)

KRA : मुख्य परिणाम क्षेत्र (Key Result Area)

ये भी पढ़ें: Success Story: जीत का डंका! 1, 2 या 3 नहीं, लगातार 4 बार UPSC में गाड़ा झंडा, 31वीं रैंक हासिल कर बनी IFS ऑफिसर