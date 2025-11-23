Advertisement
trendingNow13015750
Hindi Newsशिक्षा

PF, HR, TDS... ये हैं ऑफिस में बार-बार सुनाई देने वाले शब्द, हर Employee को पता होने चाहिए इनके फुल फॉर्म!

Office Term Full Forms: नौकरी करने वाले लोगों को ऑफिस में अक्सर इस्तेमाल किए जाने शब्दों का फुल फॉर्म जरूर से पता होना चाहिए, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PF, HR, TDS... ये हैं ऑफिस में बार-बार सुनाई देने वाले शब्द, हर Employee को पता होने चाहिए इनके फुल फॉर्म!

Full Forms: जो लोग ऑफिस जाते हैं या किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, वे अक्सर अपने कार्यस्थल पर कई ऐसे शब्द सुनते हैं जिनका उपयोग रोजमर्रा के काम, सैलरी, टैक्स, पेंशन और HR प्रक्रियाओं में किया जाता है. ऐसे में यदि आप नौकरी की दुनिया में नए हैं और इन शब्दों का सही मतलब नहीं समझ पाते है, तो यह लेख आपके बेहद काम की है. इसमें हम आपके लिए ऑफिस में बार-बार सुनाई देने वाले महत्वपूर्ण शब्दों के फुल फॉर्म लेकर आए हैं, जो आपको नौकरी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, सैलरी-स्लिप और कंपनी नीतियों को आसानी से समझने में मदद करेंगे. इन फुल फॉर्म की जानकारी से आप अपने अधिकारों और फायदे सही समय पर प्राप्त कर सकेंगे.

ये भी पढ़ें: IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

  • HR : ह्यूमन रिसोर्सेज (Human Resources)

    Add Zee News as a Preferred Source

  • PF : प्रोविडेंट फंड (Provident Fund)

  • EPS : कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme) 

  • ESIC : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation) 

  • TDS : स्रोत पर कर कटौती (Tax Deducted at Source)

  • CTC : फॉर्म कॉस्ट टू कंपनी (Cost to Company)

  • KPI :  मुख्य प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicator) 

  • MIS :  प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System)

  • NOC : नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No Objection Certificate)

  • IDA : औद्योगिक महंगाई भत्ता (Industrial Dearness Allowance)

  • HRA : हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) 

  • LTA : लीव ट्रैवल अलाउंस (Leave Travel Allowance)

  • ROI : निवेश पर प्रतिफल (Return on Investment) 

  • IPO : इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering)

  • UAN : यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number) 

  • CL : आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) 

  • KRA : मुख्य परिणाम क्षेत्र (Key Result Area) 

ये भी पढ़ें: Success Story: जीत का डंका! 1, 2 या 3 नहीं, लगातार 4 बार UPSC में गाड़ा झंडा, 31वीं रैंक हासिल कर बनी IFS ऑफिसर

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Office Term Full Forms

Trending news

जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
Supreme Court
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
CJI
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Ajit Pawar
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
Cyclone Senyar
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
rajnath singh
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
Maulana Madani
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
CJI
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
Karnataka News in Hindi
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन